Jorge Macri avanza en acuerdos para suspender las PASO porteñas

Por lo pronto, en el oficialismo ya abrieron el diálogo para tantear la postura oficial de Unión por la Patria. Si bien el PJ porteño aún no tomó la decisión definitiva, el clima general muestra un escenario a favor del proyecto. "Las conversaciones bilaterales y subterráneas lo que marcan es que se va a apoyar la suspensión de las PASO . El espíritu de todas las tribus del PJ es acompañar", adelantaron a Ámbito desde el entorno del legislador Matías Lammens.

La decisión final dependerá de que las negociaciones con las terminales PRO -aún en instancias primigenias abiertas-, lleguen a buen puerto. En ese contexto el peronismo cuenta con una ventaja: los 18 legisladores que conforman el bloque lo convierten en la primera minoría. Sin ellos, el Ejecutivo no podrá sacar a flote el proyecto, aunque consiga el aval del resto de los partidos. "Sin nuestro voto no lo van a poder aprobar", aclaran desde el bloque porteño de UP.

A la mesa de negociación con el Ejecutivo y sus terminales parlamentarias, el PJ llevará como demanda que se discuta la fecha de las elecciones. Desde Uspallata hicieron trascender que una posibilidad es que se vote el 6 de julio. "Si suspenden las PASO, Macri tendrá la opción de mover la fecha de las generales. Eso también estará en la mesa de negociación", señalaron desde el entorno del exministro de Turismo.

El Gobierno porteño todavía no formalizó el llamado a sesiones extraordinarias, donde se deberá discutir la suspensión de las PASO. Una de las posibilidades que barajaban en Parque Patricios era convocarlas para los últimos días de enero, algo que, en principio, no ocurrirá. En el peronismo consideran que la fecha dependerá del tiempo que les lleve alcanzar el consenso para que salga el proyecto. "Si les falta algún número, lo estirarán a febrero”, vislumbran.

Uno de los motivos que inclina a las tribus peronistas de UP a la posición de acompañar el desdoblamiento sin PASO, es permitirle a los porteños que den su veredicto sobre una gestión que consideran "floja". Consideran que se trata de un gobierno "que todavía no hace pie”, lo que, a priori, creen que les daría cierta ventaja electoral: “Vemos una oportunidad para hacer una buena elección en la Ciudad”.

Elecciones desdobladas, sin PASO y con campaña porteña, los objetivos de Jorge Macri

Con el desdoblamiento de las elecciones, el jefe de Gobierno aspira a que la campaña porteña se despegue de la discusión por las candidaturas nacionales y se enfoque en la agenda de los vecinos de la Ciudad, tanto en las propuestas que empujarán las distintas fuerzas como en las demandas y reclamos de los porteños hacia los partidos y hacia el Gobierno. Allí tendrán peso propio las gestiones por la coparticipación con Nación, la seguridad, la educación y la salud, temas recurrentes de la vida local.

También ocupará un espacio importante en la campaña el peso específico del Estado sobre los contribuyentes, un punto que los libertarios empujan desde Nación hacia la Capital. Recientemente, Macri anunció un fuerte recorte en las estructuras del Gobierno porteño que supone la eliminación de 11 áreas y la fusión de otras 4, entre entes, unidades y secretarías. El objetivo es ahorrar $13.000 millones. La suspensión de las PASO va por ese camino, dado que supondría una reducción del gasto del orden de los $20.000 millones.

"Me parece que es lo más razonable. Supone un gasto de $20 mil millones. Podríamos discutir en qué utilizar esos fondos y que los distintos bloques propongan", dijo en diciembre pasado Macri, en una entrevista en C5N en la que le envió un guiño hacia los bloques opositores. Y reiteró su pedido a Nación: "También (hay que) hacer lo mismo a nivel nacional. Según Guillermo Francos es $200 mil millones. Mucha plata".