No diré nada pero habrá señales: Gobierno ve dólar a $600, bancos compran a $1350

No habrá devaluación, señores. Vendan.

Vamos al punto dos. Declaracionismo de Juan Pazo, el subsecretario de Economía. ¿Qué dijo este señor en la hipótesis que lo escuchaban atentamente algunos referentes del mercado granario? En el cierre de la primera edición de “A Todo Trigo”, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, sostuvo: “Hay expectativa de apreciación cambiaria consistente, que dejará el tipo de cambio cerca del piso de $550 o $600. La tasa probablemente le gane al dólar y sea más conveniente invertir en pesos que esperar devaluación”, advirtió el secretario de Planeamiento, quizás ponderando ese valor en términos reales, hacia adelante. El funcionario dijo que la idea es “ordenar la macroeconomía” en primer orden porque, si eso no se logra, “el riesgo es volver a la situación anterior”, refiriéndose a gobiernos que convaliden políticas intervencionistas. Dicho de corrido, podría pensarse que el Gobierno busca el operativo inducción para que el campo liquide y por esa razón mantiene la sobretasa de interés a los productores (de aquellos que no quieran vender su soja). En cambio, la discriminación no aplica para tomar créditos bancarios o comerciales en dólares que es lo que busca el Palacio de Hacienda, ya que el propio Pazo dijo que “con las tasas actuales puede ser conveniente financiarse en dólares y eso no inhibe la capacidad de retención de soja de los productores”.

Paguen la luz, por favor. FMI y otras yerbas.

Con todo, hay otra referencia obligada. En el marco del seminario de energía organizado por LIDE, se coló una declaración que, en la traducción, ahí va: el Fondo Monetario Internacional (FMI), la embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía de ese país expresaron su preocupación por la "ruptura de contratos" energéticos en Argentina, luego que el Gobierno nacional ofreció a las generadoras de energía una quita del 50% de la deuda de casi u$s1.000 millones y pagar el resto con bonos. Así lo afirmó el presidente de AES Argentina, Martín Genesio, en medio de la polémica entre el Gobierno y las generadoras eléctricas, luego de que la Secretaría de Energía de Eduardo Rodríguez Chirillo instrumentara el pago de la deuda por subsidios con el bono AE38, que implica una quita del 50% según las empresas. El empresario reveló públicamente que recibió llamadas del FMI y de las distintas áreas del gobierno de los Estados Unidos para preguntarle sobre el impacto en las compañías energéticas de las Resoluciones 58 y 66, que ya rechazó la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA). "Nos llamaron y nos preguntaron qué está pasando. En mi opinión personal, romper un contrato es una muy mala señal. Mi expectativa es que se pueda solucionar de otra forma y no se rompan acuerdos previos", sostuvo Genesio.

Así, mientras el Gobierno busca hacerse de dólares baratos, los bancos se aseguran esos dólares pero a $1350 y la expectativa de que el FMI inyecte más billetes en el BCRA se aleja a raíz de las advertencias sobre la forma en la cual el Gobierno ha obtenido el superávit fiscal, algo que reclama no sólo por cuestiones de sensatez -el ajuste del 35% en las jubilaciones- sino también por los “contratos” que el Gobierno parece querer romper.