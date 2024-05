Necesitamos una reforma laboral de verdad

Políticas públicas de empleo. En argentina trabajo sobra, hay mucho trabajo, lo que no tenemos es empleo genuino. Recodemos la diferencia entre trabajo y empleo. Mientras el primero es la actividad física o intelectual que las personas realizar para un fin determinado o cierta actividad y esta puede ser remunerada o no. El empleo es en si mismo la ocupación de una actividad a favor de otra persona siempre con la finalidad de sea retribuida. En argentina hace 22 años que el empleo privado (personas con recibo de sueldo en blanco) no crece. Tenemos 6 millones de dependientes blancos. Numero que no se mueve no por el tema de las indemnizaciones ni la industria del juicio. Los empleadores en argentina tienen pánico al costo laboral. El costo laboral es lo que le sale un dependiente en materia de cargas sociales. Siempre comento que mis clientes (gastronómicos, pizzeros, gráficos, plásticos) me piden dar de alta a un empleado nuevo, solo preguntan ¿Cuánto me sale a fin de mes?

Reformar y, a su vez, unificar en un solo cuerpo normativo las leyes laborales. Las leyes laborales en argentina no son mas de 14 leyes la cual, todas son vetustas y anticuadas, situadas en una época diferente de la argentina y del mundo. Unificar las leyes laborales no solo le va a dar al mercado eficacia y dinamismo legislativo, sino que lo medular es tenerlas a la vanguardia de la era tecnológica y de la IA. Por ejemplo. Modificar la presunción laboral del art 23 de la LCT por la autonomía de la voluntad a la hora de contratar, a la hora del desarrollo del vínculo y por supuesto, autonomía de la voluntad a la hora de finalizar la relación de dependencia. Terminar con el unicato sindical y pasar, como resto del mundo, a una democracia sindical donde al empleado se le permita aportar donde se le plazca y no se lo obliga a retener determinada % de su sueldo bruto; conservar la indemnización por despido, pero tener otra alternativa de indemnización a voluntad de las partes (empleador-empleado)

Contar con un periodo de prueba eficaz pero prorrogable a voluntad y consenso de las partes. Reglamentar la ley de teletrabajo y crear una ley de trabajo a distancia, remoto, dependiendo la actividad y las circunstancias del empleo. En materia de sanciones a los empleadores que no registren a sus dependientes o lo hagan de manera parcial en cuanto a su sueldo y no le respeten su real fecha de ingres. La creación de un mecanismo eficaz, expedito y practico que sirva de herramienta al empleado para que de inmediato se denuncie la irregularidad sufrida sin caer en la burocracia de acudir a un abogado/sindicato (donde siempre una tercera pata es multitud) enviar telegrama, forzar el vínculo laboral y esperar años que un juez dicte sentencia.

3- Una profunda modificación de las leyes 24.714 del régimen de asignaciones familiares; la ley 19032, donde se crea el PAMI y la ley 24013 de empleo. En argentina, y pocos sabemos esta situación que es la medular para que haya empleo, estas 3 leyes obligan al empleador a pagar mes a mes al Anses, al PAMI y al Fondo Nacional de empleo, solo en estos 3 institutos el 7.2% de cada empleado de su sueldo bruto, hace años que me pregunto ¿porque el sector privad financia esos organismos? En ningún país del mundo son financiados por el privado. Los empleadores deben tener sus cargas sociales que son los aportes que e le retiene el empleado del 17% (11 a la jubilación, 3 al PAMI y 3 a la obra social) y las contribuciones del empleador a la jubilación, la obra social y la ART con su seguro de vida. Eliminando los artículos que obligan a financiar esos institutos, el empleo volverá a crecer y los 10 millones de empleados registrados serán blanqueados.