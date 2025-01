Ante los reclamos de la Mesa de Enlace, Luis Caputo confirmó que se reunirá con el agro

El ministro de Economía desestimó los rumores que indicaban que no recibiría a productores agropecuarios, que piden la eliminación de retenciones.

Durante la tarde, Caputo se volcó a sus redes sociales para enfrentar los rumores que apuntaban a que no iba a reunirse con ellos: "El jueves pasado, la Mesa de Enlace le solicitó una audiencia al ministro de Economía 'para tratar la crítica situación de los productores agropecuarios', pero Caputo no tiene previsto recibir a las entidades del sector", citó el ministro.

Bajo ese marco, aseguró: "FALSO. Me llamó Nicolás Pino para reunirnos con la Mesa de Enlace y le dije “por supuesto que sí”. Quedamos en reunirnos apenas vuelva de este viaje. Aclarando desinformación, una vez más…" .

"Es momento de una quita de retenciones", aseguran desde el sector

La última reunión de la Mesa de Enlace, en donde confluyen distintas representaciones de los sectores productivos del agro, concluyó con una prioridad excluyente: concretar una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para insistir en la demanda de la eliminación de las retenciones para las exportaciones del campo.

En ese marco, el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Lucas Magnano, planteó que "es momento ya de una quita de retenciones": “El pedido viene a raíz de los reclamos recibidos por parte de los productores y más allá de eso por una cuestión lógica de un reacomodamiento que hubo en la economía".

Luego, detalló: "Los precios relativos se han reajustado de una manera que han pegado muy duramente en la ecuación de la producción agropecuaria y anexado a esto con una caída dramática de precios a nivel internacional, eso con las retenciones que hay particularmente en Argentina hoy en día hacen que la mayoría de esas producciones estén con números en rojo”.

En diálogo con Radio 10, Magnano reconoció que "por el momento no hemos recibido respuesta" desde el Ministerio de Economía por su solicitud de una reunión, pero se mostró optimismo: "En los próximos días la recibiremos y no me cabe duda que seguramente nos va a recibir el ministro”.

“Me parece que es momento ya de una quita de retenciones y una reconfiguración fiscal en Argentina. Los números así lo dicen, el campo en los últimos 20 años ha apartado más de u$s 230.000 millones y eso le falta a todas las producciones y la cadena para seguir invirtiendo y mejorar”, precisó.

Finalmente, analizó la actual gestión: "Vemos la falta de toma de medidas, que a priori habían prometido que se iban a ir cumpliendo y en el mientras tanto se fueron a lo mejor haciendo a cuenta gotas y muy pocas”. “Me parece que es un escenario ideal para discutirlas. La quita de retenciones me parece que sería uno de los puntos, no solo porque nosotros como entidades estamos devaluando, sino porque nos lo piden los productores", concluyó.