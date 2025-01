Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap: "Es momento de dar señales claras y bajar las retenciones"

campo retenciones agro Retenciones, el reclamo del campo sigue vigente. Depositphotos

Los intendentes, las tasas y el reclamo por una gestión transparente

La protesta hacia los intendentes que aumentan tasas de manera desproporcionada no es nueva, pero en los últimos meses tomó una dimensión alarmante. Según Kovarsky, muchos municipios implementaron incrementos superiores al 200 %, sin que esto se traduzca en una mejora tangible en los servicios, como el mantenimiento de caminos rurales.

Según el titular de Carbap, “los intendentes no entendieron que la Argentina necesita un cambio. Los productores, principales sostenedores económicos en muchos pueblos, sienten que en lugar de incentivar la inversión, las autoridades locales aplican medidas que asfixian la actividad económica. Esos recursos deberían reinvertirse en el pueblo, pero muchas veces terminan en festivales y eventos culturales que no corresponden con la crisis que atraviesa el país”.

En localidades como General Viamonte, San Pedro o Carlos Casares, los aumentos impositivos generaron indignación entre los productores. A esta situación se suma el alto porcentaje de presupuestos municipales destinado a sueldos, superando en muchos casos el 65 %. Este modelo, de acuerdo a Carbap, resulta insostenible y esta desconectado de las verdaderas necesidades de la población.

La rentabilidad del agro, en caída

El panorama se oscurece aún más cuando se analiza la rentabilidad del sector agropecuario. Los precios internacionales de los commodities van en caída y el alto costo de los insumos dejan márgenes negativos en muchas actividades. Para los pequeños y medianos productores, la presión fiscal se siente con mayor intensidad, sobre todo en un contexto donde las retenciones se mantienen intactas.

Según Kovarsky, “sobre campos alquilados, la rentabilidad es prácticamente nula y sobre campos propios apenas alcanza para cubrir los costos básicos. Esta situación no solo frena la inversión en maquinaria y tecnología, sino que también pone en riesgo la continuidad de miles de productores”.

De acuerdo a datos recientes de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), los impuestos representan una porción cada vez mayor de la renta agrícola, acentuando la crisis. El Estado se queda con $64,30 por cada $100 de renta agrícola. El índice subió 2,8 puntos desde la medición de septiembre, principalmente por la caída de precios y el menor efecto del dólar exportador y comparado con diciembre 2023 es 5,4 puntos más alto.

Ni baja de retenciones ni reunión con el campo

La posición de CARBAP es clara: es urgente una reforma fiscal integral que reduzca la presión impositiva y fomente la producción. Según Kovarsky, “el campo está listo para responder con más y mejor producción, pero necesitamos condiciones que lo hagan viable”.

Esta posibilidad parecer ser bien concreta, ya que a modo de ejercicio FADA planteó que si desaparecieran las retenciones la participación del Estado sería del 36%. Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de la fundación destacó que “este escenario no sólo sería positivo para el productor sino que permitiría que se generen nuevos puestos de trabajo y mayores inversiones. También implicaría un mayor movimiento en diferentes regiones del país y un crecimiento en diversas áreas de la sociedad; En definitiva, sería positivo para todos los argentinos”.

Kovarsky destacó en diálogo con Ámbito los avances logrados en el primer año de gestión del presidente Javier Milei, especialmente en términos de estabilización macroeconómica. Sin embargo, subrayó que queda un largo camino por recorrer. La eliminación de las retenciones es, para CARBAP, una asignatura pendiente que marcará el rumbo del sector y del país en los próximos años.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un encuentro entre la Mesa de Enlace y Javier Milei, el dirigente rural señaló que “es un momento crucial para sentarnos con el presidente y decirle que si no quiere seguir perdiendo productores, si quiere tener producción y productores genuinos, es momento de dar señales claras. Milei se reunió con una entidad agropecuaria pero no con el campo. El campo son cuatro entidades, entonces si no se reúne con el campo no va a tener la foto verdadera de lo que esta pasando y lo que están viviendo los productores”.