Reacción de la UIA ante baja de impuestos a compras en el exterior: "Nadie habla de proteccionismo, sino de defensa de la industria"

Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara de industriales, advirtió antes posibles consecuencias por la posible "apertura no racional e indiscriminada".

Una nueva medida del Gobierno nacional promete modificar los hábitos de consumo en territorio argentino: una flexibilización del cepo que eleva los límites de compras online en el exterior y quita aranceles a los envíos por los primeros u$s 400 . El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, realizó un análisis en las horas posteriores al anuncio.

"Si hay fenómenos de apertura no racional e indiscriminada vamos a ir señalándolos cuando afecten al proceso productivo", aseguró el empresario y admitió que " nos preocupa la llegada de una ola importadora , hay que atajar rápidamente el aspecto tributario. No queremos privilegios, queremos igualdad de condiciones".

Dia de la Industria Javier Milei Daniel Funes de Rioja Daniel Funes de Rioja junto a Javier Milei. Prensa UIA

"No hay logística; hay una infraestructura no solo compleja, sino que además es cara. Hay todavía cuestiones de la legislación laboral que son del siglo XIX”, se lamentó. “Usted sabe la cantidad no solamente de impuestos que hay que hacen que la presión y el costo de cualquier producto tenga puertas adentro de fábricas, cuando sale a la venta tiene un 50% de contenido fiscal”, agregó.