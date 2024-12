Suecia muestra su interés en la minería Argentina

TE: Bueno, porque Suecia es un país minero, la industrialización sueca empezó con las minas, que en Suecia sobre todo se trataba del hierro, que después se transformó en acero, y del acero varios tipos de industrias, vehículos, maquinaria, etc., y que ahora en la última generación están empleando varias soluciones digitales, aplicaciones, entre otras, pero que también se utilizan en la misma minería. Así que Suecia sigue siendo un país minero, industrial y de servicios.

Periodista: ¿Y qué les interesa de Argentina en particular?

TE: Aquí hay un gran potencial, hay un crecimiento en el sector minero, y Argentina es uno de los países más interesantes para el desarrollo de esta industria, sobre todo en América Latina, pero tal vez a nivel mundial. Y acá en el país está presente la tecnología y la capacidad industrial sueca desde hace muchos años, así que tenemos varias oportunidades para cooperación y para asistir al desarrollo de la minería argentina.

Periodista: ¿Esta participación sería más para asistir que para formar parte en sí de un proyecto minero de litio, cobre, o de otros minerales?

TE: En las dos cosas, porque en realidad los proyectos en la minería normalmente son de tamaños tan grandes que si uno se involucra y hace parte del proyecto, hay que no solo asistir, sino tomar parte y brindar sus apoyos, sus experiencias, y se generan negocios, hay inversiones, y eso va todo junto.

Periodista: Hace unas semanas realizaron una misión comercial en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo les fue y qué fueron a buscar?

TE: Nos fue muy bien. La misión fue organizada por la Cámara de Comercio Sueco-Argentina, donde pasamos un día entero con autoridades provinciales, con la Cámara de Comercio local, y justamente era un poco para presentar a Suecia como socio en el desarrollo minero. Fuimos con un grupo de una decena de empresas suecas que se presentaron y esta fue la primera de una serie de visitas que realizaremos a otras provincias del país.

Periodista: Santa Cruz necesita seguir explorando porque ya muchos de los proyectos mineros que están en explotación están terminando su vida útil Periodista: ¿Cómo se ven ustedes participando en esta nueva etapa minera de la provincia?

TE: Es muy interesante y la verdad es que como embajada lo que podemos hacer es presentar las capacidades suecas, abrir las puertas y después yo diría que son las empresas que tienen que verificar qué negocios, inversiones hay, qué pueden hacer juntos con participantes argentinos y también internacionales de otros países para desarrollar los proyectos e ir hacia adelante.

Periodista: Participaron en la apertura del evento Argentina, Oro, Plata & Cobre donde hicieron una presentación formal ante toda la sociedad minera, y la semana que viene van a tener una reunión con la Cámara Argentina de Empresas Mineras, ¿cuáles son sus expectativas?

TE: Con la Cámara de Empresarios es una reunión para presentarnos. Con respecto al evento, realmente es inmenso, por supuesto, así que soy muy agradecido por ser invitado a ser parte de la inauguración y dejar algunas palabras, creo que el dinamismo que sentimos acá, la cantidad de gente es un testimonio sobre todo lo que está pasando en la minería argentina en estos momentos.

Periodista: ¿Considera que este es el momento para invertir en Argentina?

Es una pregunta para las empresas, lo que he notado, porque tengo diálogo con nuestras empresas y también de otros países, es que hay un interés por Argentina. Se han notado en el ámbito financiero internacional los cambios en la macroeconomía en el país, se ha notado el RIGI, pero el RIGI no es todo. Las inversiones, sobre todo en extracción de refugios naturales, son decisiones de muy largo plazo, por lo que el RIGI es importante, pero no es todo.