Una nueva lógica en la transición energética: ¿Qué lugar puede ocupar Argentina?

La transición energética atraviesa un momento de redefinición. Como detallamos en nuestro más reciente informe de Boston Consulting Group, “After the Global Elections: The Next Energy Transition”, los resultados de las elecciones de 2024 en las principales economías del mundo han marcado un giro en la manera en que los gobiernos abordan esta transformación.