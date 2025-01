Denuncias contra Neil Gaiman: varias mujeres acusan al autor de "The Sandman" de agresión sexual

“Metió los dedos directamente en mi trasero e intentó meter su pene en mi trasero. Y yo dije: 'No, no'. Luego intentó frotar su pene entre mis pechos y yo también dije 'no'. Luego me preguntó si podía correrse en mi cara y yo dije 'no', pero lo hizo de todos modos”, dijo Pavlovich a New York Mag. “Me dijo: 'Llámame 'amo' y me correré'. Me dijo: 'Sé una buena niña. Eres una buena niña'”.

Pavlovich afirma que esto continuó durante el resto del tiempo que ella cuidó a los niños de la familia, incluido un caso en el que supuestamente intentó tener sexo anal con ella usando mantequilla como lubricante.

“Cuando terminó, la llamó ‘esclava’ y le ordenó que ‘lo limpiara’”, informa el artículo. “Ella protestó porque no era higiénico. ‘Él dijo: ‘¿Estás desafiando a tu amo?’”, recuerda. ‘Tuve que lamerme mi propia mierda’”.

Los representantes de Gaiman dijeron al podcast Tortoise que “la degradación sexual, el bondage, la dominación, el sadismo y el masoquismo pueden no ser del gusto de todos, pero entre adultos que consienten, el BDSM es legal”. Aunque el artículo de la revista New York Magazine afirma que todas las acusadoras en algún momento le habían seguido el juego llamándolo “amo” como él deseaba y continuando la comunicación con él, las mujeres alegan que el consentimiento y las actividades BDSM específicas no se habían discutido ni acordado antes de que sucedieran.

En otro momento, Gaiman se alojaba con su hijo en un hotel de Auckland y le pidió a Pavlovich que vigilara al niño mientras le hacían un masaje. Ella afirma que luego él procedió a tener relaciones sexuales con ella mientras su hijo estaba en la habitación y continuó hablando con él durante el acto. Pavlovich dice que le preguntó a Gaiman: "¿Qué diablos estás haciendo?" y que estaba en "estado de shock" durante el incidente.

Gaiman ha negado enérgicamente todas las acusaciones en su contra desde que salió el podcast Tortoise, afirmando que todas las relaciones fueron consensuales. En una declaración en respuesta a la acusación de Pavlovich sobre el incidente de la habitación del hotel, sus representantes lo calificaron de "falso, por no decir deplorable". Los representantes de Gaiman no respondieron de inmediato a la solicitud de Variety de más comentarios sobre el artículo de la revista New York Magazine.

Sin embargo, Pavlovich siguió en contacto con Gaiman después de ese momento, incluso le aseguró en un momento que sus interacciones habían sido consensuadas. Finalmente, aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad y recibió, según NY Mag, un total de 9.200 dólares en nueve pagos separados. En enero de 2023, presentó una denuncia policial acusándolo de agresión sexual, pero el "asunto ya está cerrado", dijo un portavoz de la policía a NY Mag.

Caroline, que optó por ser identificada solo por su primer nombre, también firmó un acuerdo de confidencialidad después de su experiencia con Gaiman. Trabajó como cuidadora y, a veces, como niñera en la propiedad de Gaiman en Woodstock, Nueva York, y ambos comenzaron una relación física después de que su esposo la abandonara en diciembre de 2017.

Según NY Mag, Caroline se quedó dormida una vez leyéndole cuentos al niño en la cama de Gaiman. Cuando él regresó, “se metió en la cama con su hijo en el medio, luego se estiró por encima del niño para agarrar la mano de Caroline y ponerla sobre su pene”, dice el artículo de NY Mag. Caroline dice que saltó de la cama. “Él no tenía límites”, le dijo Caroline a NY Mag. “Recuerdo que pensé que había algo realmente mal con él”.

En diciembre de 2021, Caroline afirma que el representante comercial de Gaiman le ofreció 5.000 dólares para firmar un acuerdo de confidencialidad y mudarse de la propiedad. Ella pidió una suma mucho mayor (300.000 dólares), a la que Gaiman accedió. Los representantes de Gaiman dijeron a NY Mag que “Caroline inició los encuentros sexuales” y negaron “que él hubiera participado en alguna actividad sexual con ella en presencia de su hijo”.

Otra acusadora es Kendra Stout, que tenía 18 años cuando conoció a Gaiman en una sesión de firma de libros en Florida. Su relación se volvió física unos tres años después, y en 2007 ella alega que él la violó durante un viaje a la campiña de Cornualles después de que ella le dijera repetidamente "no" debido a que tenía una infección urinaria grave. Stout presentó una denuncia ante la policía en octubre, según NY Mag.

Katherine Kendall, que tenía 22 años cuando conoció a Gaiman en 2012, también habló y afirmó que Gaiman intentó agredirla en su autobús de gira después de que ella le dijera que no quería tener relaciones sexuales con él. La revista New York Magazine informa que años después, él le dio 60.000 dólares para terapia para —como lo expresó en una llamada telefónica grabada— “compensar el daño”.

Varios trabajos de Gaiman fueron cancelados

Como dice el artículo de NY Mag, desde el explosivo informe de Tortoise en julio, varios de los proyectos de cine y televisión de Gaiman se han visto afectados.

La temporada 3 de Good Omens de Prime Video ahora terminará con un episodio de 90 minutos, sin que Gaiman sea parte de la producción. Disney detuvo la producción de su adaptación cinematográfica de The Graveyard Book y Netflix canceló Dead Boy Detectives, aunque no está claro si estaba relacionado con las acusaciones. Sin embargo, se espera que la temporada 2 de The Sandman se estrene este año en Netflix, además de la adaptación de la serie Anansi Boys de Prime Video.