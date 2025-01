"Los Palmeras", los únicos que lograron intimidar a Messi: cómo fue el día que se conocieron

Durante las últimas semanas, la banda de cumbia Los Palmeras fueron tendencia en varias ocasiones. Primero debido al accidente cerebro vascular isquémico (ACV) que sufrió su cantante, Rubén "Cacho" Deicas . En segundo lugar por las polémicas declaraciones de Marcos Camino, ex miembro de la banda , acerca del vocalista.

A raíz de la aparición de Camino en el programa televisivo Secretos Verdaderos, en el cual afirmó que "nosotros lo cuidamos tanto como su familia, pero no podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, fue el propio Luciano Deicas, hijo menor de "Cacho", quien exigió unas disculpas del ex integrante del grupo.