Oasis suma un nuevo récord en Spotify con una de sus canciones más emblemáticas

Hoy con la gira de la banda de los Gallagher confirmada, y a la espera de su visita a la Argentina en noviembre de este año. Oasis suma un nuevo hito en la plataforma de música vía streaming con una de sus canciones más populares: "Don't Look Back in Anger" llegó al billón de reproducciones .

Cuando un fan le envió la lista, el cantante respondió en X y confirmó que, si bien no es la lista de canciones oficial que la banda había elaborado, "no está tan lejos" .

Según la publicación, la banda abriría los conciertos con 'Acquiesce', antes de seguir con clásicos como 'Some Might Say', 'Lyla', 'Shakermaker' y 'The Hindu Times'.

A mitad del espectáculo, los hermanos interpretaron "She's Electric", "Stand By Me", "Stop Crying Your Heart Out", "The Importance Of Being Idle", "Half The World Away", "Whatever", "Slide Away", "Supersonic" y "Morning Glory".

En total, la lista predijo que el espectáculo vería 21 canciones interpretadas en vivo y finalizaría con las actuaciones de 'Rock'n'Roll Star', 'Cigarettes & Alcohol', 'Don't Look Back In Anger', 'Live Forever' y 'Champagne Supernova'. Cada vez falta menos para que la reunión se haga realidad y escuchar muchos de estos clásicos en vivo nuevamente.