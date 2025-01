Consumos en dólares: el rulo que permite pagar hasta 20% menos los gastos con tarjeta

Con el cepo cambiario vigente, liquidar esta deuda de manera convencional, es decir en pesos, no resulta conveniente , ya que los bancos aplican el tipo de cambio "turista" o "tarjeta", que incluye un recargo del 30% y es actualmente el más elevado del mercado. Sin embargo, existe una alternativa completamente legal que permite saldar estos consumos en dólares utilizando menos pesos, aprovechando que se mantiene una brecha cambiaria superior al 10%.

Sin embargo, si el consumidor opta por pagar el saldo en dólares con divisas adquiridas previamente, el panorama cambia.

Si se elige saldar la deuda en dólares, es posible adquirir divisas a un precio menor. Por ejemplo, el mercado ofrecía la opción de comprar dólares a través del Dólar Bolsa (MEP) por aproximadamente $1.157 cada uno, o bien en el mercado informal por cerca de $1.210 por dólar.

Siguiendo este escenario, un consumidor con un resumen de u$s1.000 podía cubrirlo utilizando la modalidad MEP, lo que implicaba un desembolso de $1.157.000 vs los $1.389.000 que costaría pagar en pesos. Esto implica un ahorro de $232.000, o un 20%.

Si el consumidor opta por pagar el saldo en dólares con divisas adquiridas previamente, el panorama cambia. ¿De cuánto es el ahorro?

En tanto, con el blue la cuenta quedaría de la siguiente manera: $1.210.000, un ahorro de 14,79%.

Cuál es la desventaja de pagar la tarjeta con dólares propios

Una posible desventaja de no pesificar los consumos es que se pierde la oportunidad de recuperar, total o parcialmente, la percepción del 30% en el futuro.

Cuando se opta por pagar en pesos al "dólar turista", es posible gestionar un trámite ante la ARCA (ex AFIP) para descontar ese recargo de impuestos o solicitarlo como reintegro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero correspondiente al reintegro o descuento no se obtiene de inmediato. Su devolución se produce en el siguiente año fiscal, es decir, recién en 2026, y no incluye ninguna actualización por inflación.

En resumen, pagar con dólares propios puede representar un ahorro inmediato, pero implica renunciar a un beneficio fiscal futuro que podría reducir el costo efectivo del dólar.