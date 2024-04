El lapidario pronóstico de Warren Buffett sobre el Bitcoin

"En cuanto a las criptomonedas en general, puedo decir con casi certeza que tendrán un final desastroso", dijo Buffett en 2018. Y su postura no ha cambiado desde entonces. Según Benzinga, Buffett cree que las criptomonedas no son una inversión viable o valiosa.

"Ahora, si me dijeras que posees todo el Bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por $25, no lo tomaría porque ¿qué haría con él? Tendría que vendértelo de alguna manera. No va a hacer nada", dijo Buffett en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en 2022.

¿Está equivocado Buffett sobre Bitcoin?

Los defensores de Bitcoin argumentan que, aunque no es emitido por el gobierno, la criptomoneda es tan fungible, divisible, segura y portátil como la moneda fiduciaria y el oro. Debido a que ocupan un espacio digital, las criptomonedas son descentralizadas, escasas y duraderas. Pueden durar tanto tiempo como puedan ser almacenadas.

criptomonedas-bitcoin.jpg Depositphotos

Los bitcoiners continúan prediciendo un crecimiento masivo en el valor de la moneda. A principios de este año, Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital y exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, dijo a los reporteros que Bitcoin podría superar los u$s170.000 para mediados de 2025, y Cathie Wood, CEO de Ark Invest, predice que Bitcoin alcanzará los u$s1,48 millones para 2030, según Fortune.

"No entienden realmente el concepto y toda la historia del dinero", dijo Scaramucci sobre los críticos de las criptomonedas como Buffett en un episodio reciente de "The Raz Report" de Jason Raznick. Porque le damos valor a la moneda "tradicional", esencialmente no vale nada en comparación con el transparente y confiable Bitcoin digital, dijo Scaramucci.

Actualmente, cotizando alrededor de los u$s66,000, Bitcoin sube casi un 50% en 2024. Esto significa que supera con creces la mayoría de los índices este año, incluido el S&P 500, que ha subido aproximadamente un 6% en 2024.

Aunque Berkshire Hathaway ha invertido fuertemente en Nu Holdings, una empresa fintech brasileña relacionada con Bitcoin, que tiene su propia criptomoneda llamada Nucoin, es posible que Buffett nunca se convierta completamente en cripto, a pesar de su reciente aumento en valor. Es contrario a la estrategia de inversión confiable que le ha servido muy bien durante décadas.

"El impulso de participar en algo donde parece que hay dinero fácil es un instinto humano que se ha liberado", dijo Buffett. "A la gente le encanta la idea de enriquecerse rápidamente, y no los culpo ... Es tan humano, y una vez liberado no se puede volver a poner en la botella".