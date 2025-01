Insólito: quiso pedir un turno en la peluquería y la respuesta de la secretaria la descolocó

Una usuaria de la red social X (ex Twitter) compartió un chat tan sorprendente como bizarro al comentar que quiso pedir un turno en la peluquería y recibió una respuesta que la dejó boquiabierta. "Esta historia es real, el curro del siglo ¿o qué?”, expresó la usuaria en un posteo que ya rejunta 3.000 likes y más de 230 comentarios.

Como primer mensaje, la secretaria del lugar le escribió: “Estamos realizando diseño de corte con asesoramiento ”. Es decir, previo al corte de pelo se encargaban de "diseñarlo. Sin embargo, eso solo no fue lo que sorprendió a la usuaria, ya que luego se impactó con el precio que le pasó. “Tiene un valor de $80.000. Por el momento no tengo disponibilidad para corte” , le explicó.

Sin entender mucho, la potencial clienta le preguntó qué incluía si no era el corte de pelo. “Ese valor es solo para diseño con asesoramiento”, le remarcó. “¿Y cómo haría después, voy con ese diseño y me lo corto en otro lado?” , volvió a preguntar con un tono irónico.

Después de la viralización, y varias preguntas de otras personas sobre si era verdad, la joven brindó certeza. “Misterio revelado, las 80 lucas incluyen corte. Tienen que aprender a comunicar, pero me saco el sombrero, claramente tienen su público que no seria yo”, finalizó aclarando que ella no pagaría ese monto.

Instagram: de qué se trata la nueva actualización que enfureció a los usuarios

La aplicación de Meta realizó una importante modificación en su feed, lo que provocó la reacción inmediata de sus usuarios. Y es que a partir de ahora, todos los perfiles se verán en un formato vertical, a diferencia del 1:1, la medida cuadrada con la que se hacían las publicaciones.

Instagram pasó del 1:1 al 3:4 -o vertical- para igualar el formato de Tik Tok. De esta forma, la red social de Mark Zuckerberg pierde su esencia pero se adapta al modelo estándar del resto de aplicaciones.