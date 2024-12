La madre del gendarme Gallo rompió en llanto: "Nahuel no hizo nada ilegal"

En ese sentido, Heredia recalcó: "Como mamá, es duro que lo acusen de algo que una sabe que no es así . Y al señor que vea bien los papeles, que está todo lega l", expresó también en referencia al fiscal Tarek William Saab y al exembajador Oscar Laborde .

La madre del gendarme no pudo contener las lágrimas y se quebró mientras hablaba, a los casi 20 días de la detención de su hijo. “Es duro como mamá que lo acusen de algo que una sabe que no es así. No hizo nada ilegal Nahuel. Pedirle por favor, que lo larguen y lo dejen venir a la Argentina.