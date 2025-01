Mar del Plata: encontraron muerta a una jubilada y sospechan que podría haber fallecido hace cuatro meses

La mujer, identificada como María Cristina Marsili , fue hallada por su sobrino en su domicilio de la calle Guido al 300. Es por eso que se desarrollaron pericias en las que se estableció que no se registró desorden dentro de la casa.

El hombre aseguró que no reside en Mar del Plata y que le es difícil viajar hacia la ciudad costera. No obstante, afirmó que intentó comunicarse en varias oportunidades con la mujer y al no recibir respuesta decidió trasladarse hacia el lugar y la halló ya fallecida.