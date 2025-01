Guerra en Ucrania: Vladimir Putin está "listo" para hablar con Donald Trump y espera "señales" de Estados Unidos

Putin y Trump sostienen que están dispuestos a reunirse para negociar sobre Ucrania. Pero, el mandatario estadounidense amenazó a Rusia con endurecer las sanciones si Moscú no acepta terminar el conflicto. El vocero ruso no esbozó ningún calendario ni precisó qué marco puede tener un encuentro entre ambos dirigentes , después de que Trump afirmara el jueves que está dispuesto a reunirse "inmediatamente" con Putin.

El vocero ruso no esbozó ningún calendario ni precisó qué marco puede tener un encuentro aún.

En la rueda de prensa, Peskov desestimó las afirmaciones de Trump de que el conflicto en Ucrania podría terminar "inmediatamente", si bajan los precios del petróleo y señaló que "este conflicto no depende" de ello.

Donald Trump amenazó a Vladimir Putin con sanciones y aranceles: "Hay que poner fin a esta guerra ridícula"

Trump amenazó abiertamente a Putin, este miércoles, al decir que impondría "aranceles masivos y sanciones" a los productos rusos si Putin no acuerda poner fin a la "ridícula" guerra en Ucrania. "Las cosas sólo van a empeorar", aseveró.

"Hay que resolverlo ahora y detener esta guerra ridícula. Las cosas sólo van a empeorar. Si no llegamos a un trato pronto, no me quedará otra opción que imponer aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Estados Unidos", dijo Trump en su red social Truth Social. "Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil, y la manera fácil siempre es mejor", añadió.

Ucrania lanzó un masivo ataque con 49 drones sobre Rusia

Ucrania lanzó un masivo ataque con 49 drones sobre Rusia con dirección a la capital, Moscú. El alcalde, Serguéi Sobianin, informó en la noche del jueves al viernes sobre el derribo de varios artefactos en la zona y sus alrededores. Uno de ellos habría impactado sobre una refinería en la región de Raizán.

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un comunicado en el que informa que entre las 19.00 y las 22.00 horas, hora de Moscú, los sistemas de defensa aérea "destruyeron 49 vehículos aéreos no tripulados ucranianos". Unos 37 vehículos aéreos no tripulados "fueron destruidos en el territorio de la región de Kursk, siete en el territorio de la región de Bryansk, cuatro en el territorio de la República de Crimea y otro sobre el territorio de la región de Belgorod".