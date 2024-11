San Miguel: se realizó el IV Congreso Internacional sobre Primera Infancia y Familia

Como explicó Pablo de la Torre, impulsor de las políticas de Primera Infancia, Niñez y Familia de San Miguel: “Invertir en los primeros mil días, en la primera etapa de la vida hace que se logren mejores resultados en la escuela, en la universidad y en el trabajo”. Y agregó: “Si la unidad esencial de la sociedad que es la familia, está destruida no hay futuro como patria. Por eso invertimos desde la concepción hasta los dos primeros años de vida que es donde se desarrolla el 90% del cerebro. Lo que no creció en esa etapa no vuelve a crecer”.