El poder de la atención plena en el liderazgo emprendedor

A su vez, la agilidad cerebral, el dominio de mentalidad, y la simplicidad nos permiten cambiar entre las distintas formas de pensar. Por ello es super importante que una mente emprendedora tenga y desarrolle una mente altamente flexible, capaz de buscar soluciones creativas ante la adversidad. Para ello es clave que dentro de su equipo trabajen personas con distinta formación, cultura y enfoque. De este modo se logra llegar a soluciones out of the box más fácilmente. Lograr soluciones innvoadoras dentro de contextos difíciles son las notas distintivas de los innovadores del siglo XXI.