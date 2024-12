Alberto Weretilneck.jpg Nuestro principal ideal es defender la provincia y a todos los rionegrinos, sin fundamentalismos que nos alejen de ese objetivo.

Más allá del difícil contexto nacional, con pérdidas de ingresos genuinos a la provincia y con baja en la recaudación propia como consecuencia de la crisis, Río Negro sigue siendo una provincia ordenada, con salarios públicos que se encuentran entre los mejores del país (los docentes incluso están al tope de la escala nacional), con un normal nivel de empleo privado, pero, por sobre todas las cosas, con una consolidada paz social, lograda a partir del diálogo propuesto permanentemente por nuestro Gobierno con todos los sectores, con presencia ante cualquier situación que lo amerite y con el convencimiento de que el diálogo es el único camino posible para consolidar una gestión pública que le brinde a todos los sectores la respuesta que corresponde.

Es precisamente nuestra voluntad permanente de diálogo lo que nos ha abierto las puertas para las gestiones con el Gobierno, una administración que comenzó castigando fuertemente a las provincias y los gobernadores, pero que de a poco va entendiendo la importancia del federalismo en nuestro país.

No obstante, no es un camino fácil. Y la decisión de Nación de no gastar o invertir en políticas públicas sigue siendo un escollo muy importante para la gestión. Más allá de ello, seguimos considerando que a través del diálogo podremos ir entendiéndonos como corresponde a dos Estados soberanos como la Nación y las Provincias.

Precisamente, es necesario dejar en claro que más allá de nuestra voluntad de diálogo, no vamos a dejar de exigirle a Nación que cumpla con sus obligaciones para con los rionegrinos, aquellas que son mucho más que una simple obra pública. Me refiero específicamente a las obras en la Ruta Nacional N° 22 en nuestro Alto Valle, que se sigue cobrando vidas todos los meses por su peligrosidad; de la Ruta Nacional N° 151, por la que pasa la riqueza del petróleo generado en el Alto Valle Oeste, que está en un estado calamitoso por el tránsito de los camiones, transformándose en una trampa mortal para quienes transitan por ella. Tampoco cederemos en el reclamo por la culminación de la Ruta Nacional N° 23 que atraviesa toda la provincia desde el Este a la Cordillera, ícono de la comunicación bioceánica. Ya no queremos más promesas, queremos hechos concretos; y si Nación no está dispuesta a hacerse cargo de ellas, entonces que nos den la oportunidad a nosotros de encargarnos de esta necesidad imperiosa para los rionegrinos. Que nos transfieran la potestad sobre ellas y nosotros con toda nuestra voluntad, nos encargaremos.

dolar maletin inversiones rigi Río Negro fue primera provincia en adherir al RIGI. Depositphotos

Nuestro gobierno es de un partido provincial, como Juntos Somos Río Negro, lo que nos permite desprendernos de cualquier atadura que pudiera tener cualquier otro partido con anclaje nacional. Nuestro principal ideal es defender la provincia y a todos los rionegrinos, sin fundamentalismos que nos alejen de ese objetivo.

Pero, en este año difícil y duro para todo el país, Río Negro tiene en su haber algo distintivo: esperanza. Esa esperanza de crecimiento, que se abre a partir de la posibilidad de transformarse en el centro de salida del gas y el petróleo que se produce en nuestra provincia y en Neuquén, de los recursos que genera Vaca Muerta y que llegarán al mundo partiendo de nuestros puertos.

Nuestra visión de futuro hizo que fuésemos la primera provincia en adherir al RIGI, lo que significó una ventaja que marcó la diferencia a la hora que la empresa nacional YPF se decidiera por Río Negro como lugar para la instalación de la planta de licuefacción del gas que genera Vaca Muerta. Esto si dudas es el puntapié inicial para convertir a Río Negro en un Hub exportador de hidrocarburos.

Sólo en la construcción se generarán unos 3.000 puestos de trabajo, generando un cambio total, no sólo en la economía de Sierra Grande, la ciudad donde se instalará la planta en el complejo del puerto de Punta Colorada, sino también de todo el litoral atlántico provincial y todas las ciudades de la región. Empleo genuino de la mano de proyectos productivos. La idea principal que siempre tuvimos.

Esta política desarrollista se complementa además con la instalación de un buque licuefactor de gas (uno de los más grandes del mundo) en la zona del Golfo San Matías, transformándose en otra de las puertas de salida de nuestro preciado gas.

En este 2024, hemos dado también otro paso fundamental para transformar a Río Negro en una provincia minera, con la autorización para la realización del proyecto Calcatreu en Ingeniero Jacobacci, que aportará otros 400 puestos de trabajo directos, que se suman a todos los indirectos.

Pero en forma paralela al desarrollo de la actividad minera e hidrocarburífera, seguimos trabajando en el desarrollo agrícola y ganadero de nuestra provincia, haciendo posible el corrimiento de la barrera agrícola, incorporando en el corto plazo más de 80.000 hectáreas bajo riego para la producción de trigo, maíz, girasol y otros cultivos, que potenciarán a nuestra ganadería de excelencia.

En definitiva, en un año duro como pocos para nuestro país, en Río Negro hemos logrado posicionarnos en el lugar que nos merecemos por nuestro trabajo, y hemos logrado transformar la desazón en esperanza.

Falta mucho aún, pero vamos por el buen camino.

Gobernador de Río Negro