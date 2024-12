Gustavo Manes pisó Córdoba de la mano de un intendente radical enfrentado con la conducción provincial

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gustavo Manes , se reunió en Córdoba con el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, y la vicegobernadora Myrian Prunotto, lo que provocó una dura reacción del Comité Provincial que en un mensaje sostuvo que "no debe olvidar la responsabilidad que le cabe como autoridad del máximo órgano federal del partido, debiendo evitar con sus acciones confundir al electorado cordobés". Para la cúpula del radicalismo cordobés, el jefe municipal y Prunotto son "traidores" porque avalan políticas del gobernador Martín Llaryora .

El comité municipal de la UCR, que conduce desde septiembre Germán Benedetti, hermano del intendente, salió al cruce el cuestionamiento con otro pronunciamiento. "Hacemos público nuestro desacuerdo con lo expresado en el comunicado emitido por el Comité Central de la UCR de Córdoba. El destrato hacia el presidente de la Convención Nacional de la UCR por su participación en un acto en conmemoración del aniversario de nuestra querida ciudad de Arroyito, no solo desmerece a la honorable figura de Gastón Manes, sino también al valor y significado de nuestra comunidad", sostuvo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GBenedettiok/status/1861044352618828082&partner=&hide_thread=false Nos visitó Gastón Manes, el Presidente de la Convención Nacional de la UCR en el marco de la Fiesta de los Orígenes de Arroyito

Siempre digo que cuando las ideas se unen, los proyectos cobran vida. Coincidamos con Gastón en la necesidad de generar alternativas innovadoras para… pic.twitter.com/fvAUbsOTYT — Gustavo Benedetti (@GBenedettiok) November 25, 2024

"Es preocupante que quienes deberían velar por la unidad y el respeto interno sean los mismos que generan situaciones molestas porque no se alinean con los deseos personales de algunos dirigentes", señaló la respuesta de Benedetti. "El uso del partido por parte de ciertas personas para imponer su propia verdad y perseguir beneficios personales no solo evidencia actitudes autoritarias, sino que también profundiza las divisiones internas en nuestra UCR. Decimos esto desde nuestro pequeño Comité de Circuito, que llevó adelante la única interna partidaria en toda la provincia, brindando a los afiliados la oportunidad de elegir libremente a sus autoridades", cerró, en alusión a que la presidencia de Ferrer fue fruto de un acuerdo, por el que no hubo elección interna.