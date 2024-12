Javier Milei testea la tolerancia al ajuste con el debut de boleta única papel

En 2021, la dupla Javier Milei-Victoria Villarruel irrumpió en Diputados en la elección de medio término del gobierno de Alberto Fernández. Un experimento incipiente del entonces oficialismo para dividir la base electoral de Juntos por el Cambio . Dos años más tarde, esa criatura política cobró vida propia y se impuso en las elecciones presidenciales ante Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). Sin embargo, la Libertad Avanza no logró hacer pie en ninguna de las provincias donde se desdoblaron los comicios para gobernador y Javier Milei no encabezó la boleta.

El vínculo con las provincias también es inestable. Los gobernadores sostuvieron el rumbo fiscal del gobierno nacional, acompañaron la ley bases y el Pacto de Mayo, dejaron correr el DNU que eliminó la ley de alquileres, desreguló las prepagas y los precios de los alimentos y barrió con la fórmula de actualización jubilatoria, entre otras medidas, e incluso hicieron fracasar sesiones para derogar el DNU de canje de deuda con la expectativa de llegar a un acuerdo por los fondos de la coparticipación que le corresponden por ley, las deudas de las cajas jubilatorias y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Una negociación que fracasó e impidió debatir el proyecto de Presupuesto 2025 en sesiones ordinarias.

Un ecosistema que hizo crack

El ecosistema político enfrenta un crack de cara a las elecciones del 26 de octubre de 2025. Con el peronismo liderado por Cristina Fernandez de Kirchner desde el PJ, con Axel Kicillof como el gobernador opositor lanzado como principal adversario de Javier Milei y con Ricardo Quintela intentando reconstruir una liga sólida del peronismo en el interior del país, La Libertad Avanza se expande ante rivales por ahora fragmentados. Juntos por el Cambio no existe más. Mauricio Macri volcó al PRO al rol de principal aliado del oficialismo, la UCR se fracturó en Diputados y sus gobernadores no responden a la jefatura de Martín Lousteau desde el Comité Nacional del centenario partido. Elisa Carrió mantiene a la Coalición Civica como partido opositor y promete volver al ruedo electoral este año.

El astillado desierto opositor es tal vez el principal activo electoral del oficialismo junto con el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la estabilidad de indicadores macroeconómicos como el descenso del riesgo país y del tipo de cambio. Esos logros, y el profundo costo social que implicaron en términos de aumento de la pobreza, desempleo, caída de la actividad y del consumo, son los que plebiscitará Javier Milei en sus primeras elecciones legislativas como Presidente.

Con la aprobación de la Boleta Única de Papel cambió también el calendario electoral. Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se adelantan del segundo al primer domingo de agosto. Desaparece entonces la boleta sábana de cada partido donde figuraban todas las candidaturas de una misma agrupación política. Ahora todo los partidos compartirán la misma y única boleta donde la oferta electoral estará agrupada por categoría. Esto significa el fin del denominado "efecto arrastre" que ejercía el candidato que figuraba al tope de la boleta de su agrupación y que beneficiaba a los cargos inferiores.

El cronograma electoral

De acuerdo al cronograma de la Cámara Nacional Electoral, siempre y cuando no se eliminan por ley, las PASO se celebrarán el domingo 3 de agosto, mientras que las elecciones generales, en los que los ciudadanos elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales, se realizarán el 26 de octubre. Sin embargo, la primera fecha crítica del calendario electoral será el 15 de mayo cuando se deberá pedir el reconocimiento de alianzas. Esa es la fecha límite para que limen asperezas Milei y Macri pero también los distintos sectores en pugna del peronismo. El 25 de mayo concluye el plazo para la presentación de listas de precandidatos para las PASO ante la Junta Electoral Partidaria.

La boleta única de papel presenta toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única papeleta que se divide en filas horizontales para cada categoría nacional (diputados, senadores, legisladores) y cada uno de los cargos, y en columnas verticales para cada agrupación política.

WhatsApp Image 2024-12-02 at 16.32.43.jpeg El modelo de BUP que se utilizará en las elecciones nacionales 2025.

El votante deberá seleccionar una opción por cada categoría, marcando en el casillero vacío de acuerdo a cada alianza. Si alguno de los frentes electorales no presenta candidatos en una determinada categoría, incluirá la inscripción "No presenta candidato". El voto puede ser anulado si se marcan dos o más casilleros, y se computará en blanco si no se marca ningún casillero. No habrá un casillero especial destinado al "voto en blanco". La BUP se aplicará en octubre solo para votar cargos nacionales.