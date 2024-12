Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros: "Creo en el rol de los empresarios como agentes de cambio, no solo para sus compañías"

"Es momento de involucrarnos y tomar un rol activo. Creo que el cambio empieza cuando todos nos comprometemos con construir el país que queremos". El presidente de Libra Seguros, Gabriel Bussola , es enfático y no duda a la hora de definir el lugar que deben ocupar hoy los hombres de negocios en la sociedad: "Creo en el rol de los empresarios como agentes de cambio, no solo para sus compañías, sino para el país en general".

Gabriel Bussola: Hay varios puntos positivos. En términos macroeconómicos, Argentina está transitando un camino muy distinto al que veníamos viendo. Hoy se están planteando en la mesa temas que antes ni se consideraban, y eso representa un cambio no solo económico, sino también cultural y moral. Es importante entender que el cambio no viene solo desde arriba hacia abajo. La sociedad también está comenzando a mirar las cosas de otra manera. Eso es muy valioso porque todos, como ciudadanos, tenemos un rol fundamental en construir una Argentina diferente. En la industria del seguro, por ejemplo, hemos demostrado estar a la altura en momentos críticos. Durante la pandemia y otros contextos difíciles, la industria respondió con compromiso y profesionalismo. Aunque sufrimos el impacto de factores como el aumento de delitos y fraudes, seguimos avanzando. Esto habla de una industria sólida y resiliente.

P.: ¿De qué manera la industria del seguro se está adaptando a esos cambios que menciona?

G.B.: El cambio económico siempre trae desafíos para nuestra industria. Por ejemplo, en momentos de crisis económica hay un incremento en los delitos, lo que afecta directamente a las aseguradoras. Aumenta el fraude, disminuyen los rendimientos financieros y los costos operativos se elevan. A pesar de esto, nuestro sector ha demostrado ser fuerte. Hemos podido enfrentar situaciones difíciles y mantuvimos la confianza de los asegurados. Además, como ciudadano y empresario, he impulsado un proyecto de ley que busca endurecer las penas por fraude contra el sistema asegurador. Creo que este tipo de iniciativas no solo protegen a las compañías, sino también a los asegurados de buena fe.

P.: ¿Qué lo llevó a impulsar este proyecto de ley y cuál es su estado parlamentario actual?

G.B.: El proyecto surge de la necesidad de actualizar el Código Penal que, en algunos aspectos, sigue anclado en 1903. Hoy, las penas para los fraudes son leves, y esto no genera un verdadero efecto disuasivo. Por ejemplo, hemos enfrentado casos en los que la justicia nos acompañó, pero las resoluciones permitieron que los acusados evitaran la cárcel con probation. Eso no es suficiente. Mi propuesta busca aumentar las penas mínimas para los fraudes contra el sistema asegurador. Esto implica que quienes cometan este tipo de delitos enfrenten consecuencias reales, como la prisión. No es solo una cuestión de proteger a las compañías, sino de salvaguardar a todos los asegurados que confían en el sistema. Además, este cambio tiene un impacto cultural. Si logramos que las nuevas generaciones vean que los fraudes no son "vivezas", sino delitos graves, podemos empezar a transformar la sociedad. Me emociona ver que este proyecto ya está avanzando en el Congreso y podría convertirse en ley pronto.

P.: ¿Cuáles son los fraudes más comunes que sufre hoy la industria del seguro?

G.B.: En general, el fraude más habitual está relacionado con los automóviles. Algunos ejemplos son el robo de neumáticos, la simulación de daños parciales, o incluso el desarme y reensamble de vehículos para defraudar a las aseguradoras. También hay fraudes en otros segmentos, como el transporte de mercaderías, seguros combinados familiares o integrales de comercio. Por ejemplo, en este último caso, se declaran robos o daños que no ocurrieron, y eso genera un impacto negativo en todo el sistema. Lo que muchas veces no se entiende es que cada fraude afecta directamente a los asegurados de buena fe. Cuando alguien comete un fraude, las aseguradoras deben redistribuir ese costo, y eso encarece las pólizas para todos.

P.: ¿Cómo enfrenta Libra Seguros este tipo de desafíos, teniendo en cuenta la complejidad económica que tuvo, sobre todo, el arranque del año?

G.B.: El inicio de 2024 fue especialmente complicado, marcado por una inflación altísima y restricciones que complicaron mucho la importación de piezas necesarias para reparaciones, algo que impacta directamente en nuestra actividad. Muchas compañías vieron cómo sus presupuestos se desbordaban debido al aumento de los costos. Por ejemplo, los repuestos de automóviles alcanzaron precios tan altos que, en algunos casos, era más económico indemnizar un daño total que reparar un vehículo. Desde Libra optamos por una estrategia de austeridad. Bajamos la visibilidad de la marca, revisamos nuestros costos y nos concentramos en negocios sostenibles. Redujimos gastos en áreas como publicidad y priorizamos la calidad sobre la cantidad en nuestro negocio. Decidimos dejar de lado algunos segmentos menos rentables y enfocarnos en consolidar nuestra base. Hoy vemos que estas medidas nos permitieron mantenernos sólidos. No se trata solo de crecer en volumen, sino de hacerlo con solidez y visión a largo plazo. Estamos convencidos de que el camino que elegimos nos posiciona bien para afrontar el futuro. Hoy, en el cierre del año, vemos los frutos de esa estrategia. La industria sigue enfrentando desafíos, pero las compañías que tomaron decisiones responsables están mejor preparadas para el futuro.

P.: ¿Cuál es la estructura actual de Libra en términos de empleados y productores asesores?

G.B: Hoy contamos con un equipo de casi 200 empleados directos y más de 2.000 productores en todo el país. Estos productores, a su vez, tienen sus propios equipos, lo que significa que nuestro impacto en términos de empleo es muy significativo.

P.: ¿Qué balance hace Libra Seguros del 2024 y cuáles son los principales hitos que destacan en este cierre de año?

G.B.: En 2024 logramos cerrar nuestro mejor balance hasta la fecha, con números positivos y un superávit en capitales mínimos, algo fundamental para operar como una compañía integral. Esto fue posible gracias al compromiso de nuestros accionistas, que han invertido mucho en fortalecer la empresa.

P.: ¿Qué valoración hace sobre la gestión actual de la Superintendencia de Seguros de la Nación y su enfoque en fortalecer los mecanismos de control dentro del sector?

G.B.: Creo que los controles son fundamentales, siempre y cuando se apliquen de manera igualitaria para todos. No podemos permitir que ciertas gestiones beneficien a unos y perjudiquen a otros. Lo positivo de la gestión actual es que se ha establecido un diálogo fluido con las compañías. Yo no veo a la Superintendencia como una adversaria, sino como una aliada para fortalecer la industria. Eso sí, es importante que las reglas sean claras y justas para todos los actores.

P.: ¿Qué buscan hoy los clientes de seguros, y cómo se adapta Libra a esas demandas?

G.B.: Los clientes son mucho más conscientes y exigentes. Buscan productos que estén adaptados a sus necesidades específicas. Por ejemplo, en el pasado, la mayoría contrataba un seguro genérico y no analizaba demasiado los detalles. Ahora los usuarios se involucran más, preguntan, comparan y buscan entender qué están contratando realmente. En Libra nos estamos enfocando en esa personalización. Queremos ofrecer productos que sean prácticos y eficaces, pero también accesibles y claros. Por ejemplo, hemos ajustado nuestras estrategias en automotores para ser más selectivos y hemos fortalecido nuestra propuesta en otros riesgos, como comercio e integral familiar. El desafío es lograr un equilibrio entre personalización, eficiencia y costos razonables. Estamos avanzando bien en esa dirección.

P.: ¿Cuál es su perspectiva sobre el futuro del mercado asegurador en Argentina? ¿Cree que se moverá hacia una mayor concentración o atomización? ¿Cómo visualiza el posible ingreso de empresas extranjeras en el sector?

G.B.: Creo que vamos hacia un mercado más concentrado. Las compañías que no estén dispuestas a invertir y adaptarse quedarán fuera. La competencia será cada vez más fuerte, y eso es algo positivo porque impulsa a todos los actores a mejorar. También veo la posibilidad de que ingresen más compañías extranjeras al mercado. Si la economía argentina se estabiliza y las condiciones son favorables, muchas aseguradoras internacionales querrán participar. Eso elevaría los estándares de calidad y profesionalismo en el sector. Desde Libra estamos preparados para ese escenario. Queremos ser una de las compañías líderes, no solo en volumen, sino también en innovación, calidad de servicio y solvencia.

P.: Pensando en el 2025, ¿cuál es la visión de Libra para lo que viene y qué retos espera enfrentar?

G.B.: Queremos consolidarnos como una compañía integral, que ofrezca más que seguros de automotores. Estamos avanzando en áreas como la caución, salud y transporte. Un segmento que nos interesa mucho es el de la caución de alquileres. Este es un tema importante porque muchas personas enfrentan dificultades para cumplir con los requisitos tradicionales de alquiler. Queremos ofrecer soluciones accesibles y eficaces que realmente resuelvan los problemas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es ofrecer productos personalizados que respondan mejor a las necesidades cambiantes de los clientes. En Libra tenemos un centro de innovación que trabaja constantemente en desarrollar nuevas alternativas. Además, trabajamos en alianzas estratégicas, especialmente con reaseguradoras, para manejar riesgos de manera más eficiente. Queremos ser una de las aseguradoras líderes en Argentina y contribuir al desarrollo de una industria más sólida y profesional. Nuestro objetivo para 2025 es ambicioso: queremos consolidarnos como una de las aseguradoras más importantes del país. Para lograrlo, seguiremos invirtiendo en innovación, calidad y expansión hacia nuevos segmentos.

P.: Más allá de buscar el éxito de su empresa, ¿qué lo inspira y motiva en su rol como empresario? ¿Cuáles son sus mayores ambiciones de cara al futuro, tanto en lo profesional como en lo personal?

G.B.: Mi mayor motivación es dejar una huella positiva en la sociedad. Creo firmemente en el rol de los empresarios como agentes de cambio, no solo para sus compañías, sino para el país en general. Por eso estoy trabajando como un nexo entre el sector privado y el público. No tengo ambiciones políticas, ni busco una candidatura, pero creo que es fundamental que participemos activamente para construir una Argentina mejor. Como sociedad, no podemos seguir quejándonos desde el costado. Es momento de involucrarnos y tomar un rol activo, cada uno desde su lugar. Creo que el cambio empieza cuando todos nos comprometemos con construir el país que queremos. Por otra parte, también estoy en una etapa de mi vida donde valoro mucho el equilibrio. Durante años, estuve enfocado casi exclusivamente en el trabajo, pero hoy entiendo que el éxito no es solo profesional o económico. Estoy volviendo a disfrutar de cosas que me apasionan, como el deporte y el tiempo con mi familia.

Libra Seguros desembarcó en Mar del Plata y avanza su plan de expansión federal

El pasado 11 de diciembre, Libra Seguros celebró la apertura de su nueva agencia en Mar del Plata, con un encuentro en su espacio, ubicado en la esquina de Mitre 1180, a la misma altura del reconocido balneario La Perla. Participaron del evento, el presidente de la compañía, Gabriel Bussola; la gerenta general, Emma Montesanto; el director comercial, Aníbal Esquivel; y el gerente comercial del Interior, Marcelo Colucci. Con esta apertura, la aseguradora avanza en su plan de expansión federal. La cobertura geográfica tiene un amplio alcance, abarcando distintas ciudades del partido de la costa, como Necochea y Tandil, entre otras. Además, podrán contratarse todos los ramos de la compañía, como patrimoniales, vida, caución, accidentes personales, etc. También ofrecerá sus innovadores productos: Viajero Protegido, Orange Time, Eco-Móvil y RC Múltiple, entre otros.