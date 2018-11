Abren convocatoria a la tercera ronda del Plan Renovar

El gobierno nacional lanzó la convocatoria a los interesados en participar de la tercera ronda de licitaciones del Plan Renovar de energías alternativas, a través de la Resolución 100/2018 de la Secretaría de Energía, publicada hoy en el Boletín Oficial y que lleva la firma del secretario del área, Javier Iguacel.



En la misma se convocó "a interesados en ofertar en el Proceso de Convocatoria Abierta Nacional e Internacional para la contratación en el Mercado Elécctrico Mayorista (MEM) de energía eléctrica de fuentes renovables de generación".



En el marco del "Programa RenovAr-MiniRen/Ronda 3", la convocatoria se lanzó "con el fin de celebrar Contratos del Mercado a Término denominados Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable, con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa)".



La norma estableció que "los oferentes deberán incluir en su oferta la solicitud de los beneficios fiscales del Régimen de Fomento de las Energías Renovables, y su cuantificación detallada de acuerdo.



También fijó los cupos máximos de beneficios fiscales por cada categtoría de energía: US$ 630.000 por megavatio en el caso de la eólica; US$ 382.500 para la solar fotovoltaica; US$ 1,125 millón para biomasa; US$ 2,025 millones para biogás; US$ 585.000 para biogás relleno sanitario; y US$ 1,26 millón para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.



Además determinó "valores de referencia para inversiones, para cada tecnología, a los efectos del cálculo de las erogaciones necesarias para alcanzar el principio efectivo de ejecución de cada proyecto".



Para energía eólica, US$ 1,4 millón por megavatio; para solar fotovoltaica, US$ 850.000; para biomasa, US$ 2,5 millones; para biogás, US$ 4,5 millones; para biogás relleno sanitario, US$ 1,3 millón; y para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, US$ 2,8 millones.