El día que Edgardo Kueider propuso trasladar la Capital Federal a Paraná

El escándalo suscitado por el intento del senador Edgardo Kueider de ingresar a Paraguay con u$s200 mil sin declarar puso en el centro de la escena su labor legislativa. Si bien se recuerda su papel en la ley Bases , cuando abandonó el bloque de Unión por la Patria (UP) para respaldar al Gobierno, hubo otros proyectos de su autoría a destacar.

El legislador, que actualmente cumple prisión domiciliaria en Paraguay, había argumentado que la "concentración excesiva de población en el Área Metropolitana de Buenos Aires ha generado una serie de problemas como la sobrecarga de servicios públicos, el aumento de la desigualdad social y la vulnerabilidad ante crisis".

Traslado Capital Federal

"El traslado de la capital y de gran parte de las actividades gubernamentales y administrativas reduciría la presión demográfica sobre el AMBA permitiendo una mejor distribución de la población en el territorio nacional", puntualizó.

La propuesta contemplaba realizar el proceso en etapas, comenzando por la Presidencia de la Nación y los principales organismos públicos. Tendría un plazo de tres años desde la promulgación de la ley y, durante ese tiempo, coexistirían las jurisdicciones federal y local en Paraná, manteniéndose las competencias provinciales en los temas no relacionados con el cambio de sede.

"Muchos países han emprendido procesos de descentralización y reubicación de capitales con muy buenos resultados". Entre los ejemplos, mencionó el traslado de la capital de Río de Janeiro a Brasilia, que "logró atraer inversiones y población a una región antes poco desarrollada", explicó el legislador en los argumentos del texto.

Referencias

El senador puso como ejemplo la mudanza de la capital de Almaty a Astana en Kazajistán, a la que definió como "un proceso más reciente y radical". "La nueva capital fue diseñada desde cero para convertirse en un centro financiero y político moderno. Este proyecto ha sido exitoso en términos de atraer inversión extranjera y modernizar la imagen del país", comentó.

Por último, Kueider concluyó: "Es una propuesta que merece ser considerada y debatida seriamente. Es una oportunidad histórica para construir un país más justo, equitativo y federal, donde todas las regiones tengan las mismas oportunidades de desarrollo".

Hemos conformado el interbloque “Las Provincias Unidas” cuyo eje está puesto en la legislación federal que represente los intereses de todos los argentinos, respetando las particularidades y las necesidades de nuestras provincias, y que contribuya a sacar… pic.twitter.com/t5O4awDAtu — Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) September 25, 2024

La idea de relocalizar la Capital Federal no sería vista con malos ojos por casi la mitad de los argentinos. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba realizada sobre un universo de 1.900 casos, un 45,3% está de acuerdo con el traslado, mientras que, por el contrario, un 32,5% se opone. El 22,5% restante no tiene opinión al respecto. Sin embargo, dentro de las principales ciudades elegidas, no figura Paraná.