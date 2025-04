El gobernador de Tierra del Fuego cruzó a Javier Milei por sus dichos sobre los "malvinenses": "No sé quién lo asesora"

"Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros", dijo el Presidente en su discurso en conmemoración del inicio de la Guerra. El patagónico Gustavo Mellela respondió: "Acá no cabe esa discusión. Los isleños se tienen que ir".

"Increíble. La verdad que lo que dijo el presidente... yo no se quién lo que asesora en términos internacionales. Acá no cabe la discusión de que los isleños, que viven ilegal e ilegítimamente, puedan decidir su futuro", expresó Melella en diálogo con la prensa tras encabezar el homenaje por los 43 años del inicio del Conflicto del Atlántico Sur.

Respecto al planteo del mandatario, el gobernador fueguino sostuvo que los habitantes de las Malvinas "se tienen que ir", ya que "esa tierra es argentina". "Los argentinos fueron echados en su momento. Me parece que no cabe de ninguna manera lo que ha dicho el Presidente", disparó el funcionario de Unión por la Patria (UP).