Provincia aprobó el procedimiento para pasar a planta permanente a trabajadores temporarios del Estado + Agregar ámbito en









Alcanza a los agentes designados como transitorios mensualizados entre 2024 y 2025 que sigan en funciones este año y cumplan los requisitos. El pase había sido acordado en paritarias con los gremios estatales.

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El Gobierno bonaerense aprobó el procedimiento para que trabajadores de planta temporaria de la administración pública pasen a planta permanente con estabilidad, un compromiso asumido en las negociaciones paritarias con los gremios estatales. La medida se oficializó mediante la Resolución 84/2026 de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

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El pase alcanza a dos grupos de trabajadores. Por un lado, a los agentes designados como transitorios mensualizados bajo la Ley 10.430, el estatuto general de los empleados públicos bonaerenses. Por otro, a los de la planta temporaria mensualizada de la Ley 12.268. En ambos casos, deben haber sido designados entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, continuar en funciones en 2026 y cumplir con los requisitos legales.

Según los considerandos, en las actas paritarias firmadas con las asociaciones sindicales se había comunicado que el procedimiento de pase a planta permanente comenzaría en septiembre de este año. La resolución fija ahora los lineamientos para concretar esas designaciones y unificar los trámites en todos los organismos.

La norma aprueba el procedimiento general y dos modelos de decreto, uno para cada régimen, con los que se formalizarán los pases durante 2026. Las direcciones de personal de cada ministerio u organismo serán las encargadas de verificar la documentación de cada agente, que deberá estar vigente al momento de cargarse en el Portal del Empleado.

La medida contó con el aval de distintas áreas del Ministerio de Economía, entre ellas la Subsecretaría de Hacienda y la Dirección Provincial de Presupuesto Público, y con la intervención de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado. La resolución lleva la firma de la subsecretaria Paula Ferraris.

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