Salta: concejal libertario de Aguas Blancas advierte perjuicios económicos por el alambrado con Bolivia

El concejal del municipio salteño señaló que junto con la cerca con alambre de púas se garantice una infraestructura adecuada para el comercio entre ambos países, "la principal actividad en la zona". "Estoy de acuerdo pero no debemos olvidar el sustento de muchas familias", sostuvo Fabián Gutiérrez.

Tras la ratificación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del gobernador Gustavo Sáenz de construir el alambrado, Gutiérrez señaló estar de acuerdo con que todo se ajuste a derecho y pidió que se garantice una infraestructura adecuada para que sea ágil el control aduanero. "No debemos olvidar que la actividad comercial entre ambos países es el sustento de muchas familias, no solo de Aguas Blancas, también de Orán y de otras localidades. Es necesario ofrecer alternativas viables para el comercio fronterizo", manifestó en una entrevista a FM Profesional, de su provincia.

Consultado sobre qué mejora debería concretarse, de la mano del alambrado, explicó que "la infraestructura del Área de Control Integrado no se ha ampliado ni actualizado para responder a las demandas actuales, lo que genera largas filas y demoras en los trámites migratorios y aduaneros". "El régimen simplificado para microimportadores prometido en 2019 aún no se implementó con éxito y esto provoca que las personas recurran a pasos no habilitados. Necesitamos un sistema acorde a nuestra realidad y una infraestructura adecuada para consolidar a Aguas Blancas como una ciudad de comercio fronterizo", agregó.