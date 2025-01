Gustavo Sáenz apoyó el alambrado en la frontera y lanzó: "No tenemos por qué explicarle a Bolivia"

En esa línea, consideró que el comunicado de la cancillería boliviana fue "cómico" y lanzó: “Nosotros podemos explicar en tanto y en cuanto estemos invadiendo su frontera o el país, pero no se está haciendo eso . Este alambrado solo está ocupando el tejido municipal de Aguas Blancas . No tenemos por qué dar explicaciones sobre este tema. La frontera son 740 kilómetros. Estamos hablando de dos cuadras y media dentro de nuestra casa. No tenemos por qué explicarle a Bolivia lo que estamos haciendo . Se anticiparon o pensaron que teníamos otra intención. La única intención es saber quién entra y quién se va, y que pasen por los lugares que corresponden”.

Según consideró Sáenz, Bolivia está "un poco enojada" porque su administración está llevando a cabo “medidas que antes no se tomaban”. Al respecto, destacó: “Empezamos con eliminar la salud pública gratuita para los extranjeros, que se había transformado en una situación bastante compleja. Argentina es un país generoso. Atendíamos a los extranjeros, daban turnos programados y no teníamos turnos para los salteños. Tomamos esta decisión hace 11 meses: si se quieren atender en Argentina, tienen que pagar, como pagamos nosotros en cualquier lugar del mundo. La salud no es gratuita y no hay reciprocidad”, mencionó. Y cerró con una aclaración: “No hay nada en contra de los países vecinos. Lo que estamos buscando es eficientizar los recursos y ser justos con los nuestros”.

Patricia Bullrich apoyó la construcción de un alambrado en la frontera con Bolivia

En una entrevista con el mismo medio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló del mismo tema y reivindicó la medida del Gobierno: “Está cuidando una frontera muy caliente, por donde más cocaína entra en la Argentina. Es un paso fronterizo en el que había absoluto descontrol y en el último tiempo se había asentado el crimen organizado, mediante bandas, con muertes de sicarios”.

La funcionaria afirmó que la construcción de un alambrado perimetral en el cruce entre Aguas Blancas y Bolivia es algo previsto dentro del Plan Güemes. “Hay un lugar en la ciudad que tiene una pared muy pequeña, la cual saltan, y eso genera un descontrol. Se decidió poner una cerca para evitar que puedan cruzar y, así, cuidar a la población. El problema ahí era el ladrón cuidando a las gallinas”, justificó.