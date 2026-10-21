San Miguel realiza el quinto Congreso Internacional de Primera Infancia y Familia

El evento es impulsado por la Secretaría de Infancia y Familia de la Municipalidad y se desarrolla bajo el lema "Acompañar la vida siempre", con eje en políticas públicas, estrategias y experiencias.

La Secretaría de Infancia y Familia de la Municipalidad de San Miguel lleva adelante este miércoles 21 de octubre la quinta edición del Congreso Internacional de Primera Infancia y Familia , que tuvo su primera edición en 2016. El encuentro tiene lugar en el Colegio Máximo (Av. Papa Francisco 3226), bajo el lema "Acompañar la vida siempre" y con eje en políticas públicas, estrategias y experiencias.

La apertura fue a las 9 hs y estuvo a cargo del intendente de San Miguel, Jaime Méndez ; de Pablo de la Torre , impulsor del Congreso, y de la secretaria de Infancia y Familia, Yésica Grillo .

Sobre el congreso, el intendente Jaime Méndez señaló: "Estamos convencidos de que este tema es prioritario para nuestra gestión. Poner sobre la mesa estas problemáticas, escuchar a especialistas, nos mantienen en ese camino" . Y agregó: "Creemos que es fundamental que este tema esté en agenda, que se discuta en San Miguel, en la provincia, a nivel nacional".

Por su parte, Pablo de la Torre explicó: " El congreso tiene como objetivo repasar desde lo público, desde una ONG, desde lo privado, qué se está haciendo con temas vinculados a la maternidad vulnerable; los primeros 1000 días; temas como el consumo durante el embarazo, algo que cada vez lo vemos más frecuentemente".

Además, indicó: "Otra de las cosas que nos está desafiando e interpelando es que en entre nuestros jóvenes la principal causa de muerte es el suicidio". Y sumó: "¿Qué pasa con la etapa final de nuestras vidas? También abordamos en este escenario los cuidados paliativos versus la idea de la eutanasia".

A las 9.15 hs, la conferencia inaugural abordó la crisis global de la natalidad y sus consecuencias, a cargo del Dr. Vajk Farkas, del Centro de Derechos Fundamentales, y de María Castiglioni, magíster en Economía.

A las 11.45 hs hay un panel sobre un tema de gran actualidad, la problemática sobre el consumo en el embarazo, que muchas veces puede provocar presencia de sustancias en los bebés, generando indirectamente cuadros de abstinencia. Este panel reúne al toxicólogo Francisco Dadic, a Eugenia Puente Meyer, de Hogar de Cristo, y a Elisa Fulcheri, de Cenacolo. En ese espacio, Grillo presenta la experiencia de San Miguel.

Por la tarde, a las 14.45 hs, el panel "Protección de los Niños" cuenta con la abogada Fátima Silva y el testimonio de Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio Dupuy.

A las 15.30 hs, el médico paliativista Matías Najún y el abogado Franco Melchiori exponen en el panel "El fin de la vida y su cuidado. Marco normativo y humano". A las 16.30 hs se realiza el conversatorio "En primera persona. Adicciones y salud mental", con la madre de Chano, Marina Charpentier, de Familia Esperanza.

El congreso cierra a las 17.30 hs con la conferencia del reconocido pediatra Abel Albino, fundador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN).

Además, participan del congreso el intendente de San Isidro, Ramón Lanús; el ex senador provincial Joaquín de la Torre; la senadora nacional Carmen Alvarez Rivero; el diputado provincial Juan José Esper; el diputado provincial Gastón Abonjo; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel, Andrés Salvaggio, y la secretaria de Infancia y Familia, Yésica Grillo.

Con estas iniciativas, el Municipio de San Miguel continúa fortaleciendo sus políticas de primera infancia y acompañamiento familiar.