Se profundiza la crisis en el sector yerbatero: "Esto solo va a empeorar"

Configurado así el escenario, desde el sector denuncian que, en septiembre del 2023, s e pagaba $170 por la yerba en planta, mientras que hoy esa cifra se redujo a $80 . Al respecto, el productor Héctor Bárbaro aseguró: "Nos están pagando la mitad, pero en góndola no bajó ese precio. Siguieron los precios altos para la yerba mate. Quiere decir que si a mí me bajaron la mitad y los precios en góndola siguen iguales, la transferencia de los recursos y la ganancia de los pequeños productores se fue a los hipermercados, a los distribuidores y a los molinos".

En diálogo con Ámbito, Bárbaro contó que en 2023, por cada tonelada de yerba verde que cosechaban, los trabajadores cobraban $35 mil y que hoy perciben $45 mil, "después de 100% de inflación". Por eso, explica, muchos tareferos, sobre todo jóvenes, optan por migrar a Brasil, ya que el pago por su trabajo en la Argentina no llega a cubrir el día laboral. "Estimo que hay más de 10 mil trabajadores que se fueron allá porque acá, en Misiones, no hay laburo", grafica.

1.jpg Datos del INYM sobre el consumo de yerba mate en el mercado interno hasta noviembre del 2024.

Asimismo, el dirigente indicó que en 2023 cobraban 0,50 centavos de dólar por kilógramo de yerba verde en planta y actualmente cobran 0,8 y 0,5. Siguiendo esa línea, denunció la indiferencia por parte del Gobierno nacional y advirtió que podrían llegar a regalar parte de la cosecha, como ocurrió en la gestión de Carlos Menem.

"Desregular el sector yerbatero es lo peor que podés hacer, porque el 85% son pequeños productores. Además, tenés muy concentrados los molinos: hay tres que hacen casi el 80% de la yerba empaquetada. Por cada paquete de yerba, donde van tres kilos de /yerba verde, el colono lleva $240 y el trabajador, $45. Estamos hablando de $285. El resto de la cadena productiva, el secadero, el molino, el distribuidor, llevan casi el 85% del valor", detalló.

Por otra parte, Bárbaro aseguró que no hay interlocutores con la administración de Javier Milei: "Esto es todo teléfono mudo, todo off. El productor yerbatero votó a Milei. Esto no va a mejorar, cada vez va a ir peor. ¿Quién te da bola en Buenos Aires? Nadie. No hay ninguna autoridad que se preocupe. Acá vinieron Karina y Martín Menem y no saben ni lo que es una planta de yerba".

A la par, el dirigente misionero recordó que solo Argentina, Brasil y Paraguay cosechan yerba, siendo el primero el principal productor. Desestimó, a la vez, la posibilidad de importar el producto y advirtió que es una estrategia para "meter miedo" al sector, ya que ninguno de los dos países vecinos tiene capacidad para abastecer al mercado nacional.

"Paraguay produce 30 millones de kilos, les deben sobrar seis o siete millones de kilos, diez como mucho, para exportar. Los argentinos consumimos 25 millones de kilos por mes. Si vos decís 'che, los productores se están haciendo los locos, vamos a comprar yerba a Paraguay'. ¿Qué van a comprar? Una semana les dura nada más", apuntó.

Bárbaro, además, protestó por la "inacción" del INYM y cargó las tintas sobre el gobierno de Misiones, al que acusó de no ofrecer respuestas por estar "alineado con Milei": "El 80% de la yerba se produce en Misiones. Los recursos que entran al Estado provincial son muchísimos. Propusimos la creación de un instituto provincial de la yerba mate para que los misioneros fijemos los precios de la yerba canchada".

Yerba Mate misiones.jpg En el sector yerbatero denuncian que no hay diálogo con el Gobierno de Javier Milei.

A ese escenario se sumó la desregulación del envasado de origen de la yerba mate, que por ley debía ser en Misiones o Corrientes. El entrevistado explicó que ahora "cualquier tipo va y compra 1.000 kilos de yerba canchada, la lleva a Salta, la mezcla con el yuyito que quiere y los transforma en 40 mil kilos".

Por último, el misionero consideró que "no ve ninguna esperanza" a futuro y que "esto solo va a empeorar". Como contraparte, barajó la posibilidad de que los productores corten la mitad de la yerba: "Que ellos vengan a mi casa a ofrecerme el precio. Regular un poco el mercado pero no esperar que ellos te regulen con el precio para abajo, sino que vos vendas lo que puedas y sujetes la yerba en tu planta".

"Para producir un kilo de yerba, tenés que sacar la mudita, esperar cinco años para el primer corte, tienen que venir los tarefereros -en día de lluvia, de helada-... es un trabajo artesanal, todo mano de obra. No puede valer menos que una Coca Cola. En la canasta familiar, ¿cuánto dura un kilo de yerba? Mucho", finalizó Bárbaro.

Protesta del sector yerbatero en Misiones

Como contó Ámbito, cerca de 200 productores yerbateros de Misiones decidieron paralizar la cosecha de verano, conocida como "zafriña", por cuatro meses (desde el 2 de diciembre al 31 de marzo 2025), reclamando que la hoja verde se cotice a $450 pesos el kilo, así como también que se regularice la situación del INYM, desregulado por el mega DNU 70/23.

Tras votar la medida, en noviembre pasado, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) definió al panorama como "crítico e insostenible". "Los colonos ni siquiera pueden cubrir los costos de producción. Y se resiente especialmente entre los tareferos, el último eslabón de la cadena", remarcaron desde el MAM.