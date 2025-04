Más presión a provincias para que visibilicen los impuestos locales en los tickets de compra

La falta de adhesión de las provincias al Régimen de Transparencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional dificulta la puesta en marcha de las modificaciones, que deberían empezar a regir a partir de este martes 1 de abril, denunciaron desde una Organización no Gubernamental (ONG).

En la misiva, se incluyeron dos preguntas: si van a impulsar la adhesión a este régimen y si aplicarán sanciones a los comercios que voluntariamente informen los tributos locales mientras no se haya adherido.

De todo el pelotón, solo CABA, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones fueron las primeras que la contestaron declarando que sí se adherirán y que no aplicarán sanciones .

Posteriormente, el 17 de marzo, Lógica envió una segunda carta a los otros 19 gobernadores, informándoles que continuaba a la espera de la respuesta y que lanzaría acciones de comunicación que destacarán las provincias que hayan adherido al Régimen como también las que no lo hagan.

Sería inminente la adhesión de Chubut y Entre Ríos, vía leyes provinciales. En otras seis provincias se presentaron nueve proyectos de ley de adhesión, todos por la oposición de cada provincia, el primero de ellos en enero de 2024 (Río Negro).

Desde la ONG detallaron que en 2023, la entidad le propuso a los candidatos presidenciales un compromiso de impulsar el Régimen de Transparencia Fiscal, firmado por Javier Milei (también por Bullrich y Schiaretti), quien ya como presidente lo honró en la ley 27.743 de Medidas Fiscales.

Ticket.jpg

En dicha ley se invitó a las provincias a adherirse al régimen para también visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Aunque no se preveía un plazo, era esperable que lo hicieran para el 1ro de abril, para la plena y uniforme aplicación del régimen. Sin embargo, los dos renglones para los tributos provinciales y municipales en el ticket permanecerán por ahora vacíos porque ninguna provincia llegó a tiempo a adherirse, aunque hay un par que están a punto de hacerlo.

Indicaron, a la par, que desde el 1ro de enero, las grandes empresas vienen mostrando en los tickets el IVA, impuestos internos y a los combustibles. Y desde el 1ro de abril se extiende a todos los demás comercios que vendan a los consumidores. Así, por ambas normas, se sabrá cuánto pesan los impuestos en el precio tanto antes de la compra (publicidades y exhibición) como luego de ella (tickets).

Al respecto, el titular de Lógica, Matías Olivero Vila, precisó que “la reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible". "Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando. Esta no es como la invitación del RIGI o blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla", declaró.

En ese sentido, aseguró que "en este caso es sólo información". Y amplió: "Desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse por dos mandatos del artículo 42 de la Constitución Nacional. Es una invitación-exhortación. Las provincias tuvieron más de nueve meses para adherirse".

"Incluso lo pueden hacer en un día, vía decreto provincial, porque no están modificando impuestos. No hay razón para estar dejando estos dos renglones vacíos en los tickets. Debemos exigir estas adhesiones desde todos los sectores de la sociedad civil", afirmó.

"Una oportunidad histórica"

Por último, Olivero consideró que “estamos frente a una oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el ‘momentum’ de cambio cultural generado por las actuales autoridades".

"El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas para que, más allá del signo político gobernante, nunca más lo fiscal sea un coto de los políticos y pase a convertirse en una causa principalmente ciudadana, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia", concluyó.

A principios de año, el fuego cruzado entre el Gobierno de Javier Milei y las provincias y los municipios por los impuestos marcó buena parte de la agenda política. En más de una ocasión, el ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó que los distritos reduzcan cargas impositivas como Ingresos Brutos (IIBB).

Desde los distritos, en tanto, pusieron el grito en el cielo y recordaron que "el 80% de la presión impositiva" responde a tributos nacionales. "La propia Constitución nacional habla de criterios objetivos los cuales se están incumpliendo hace 30 años", protestaron.