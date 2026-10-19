Sorpresa entre los autos automáticos más baratos de octubre: un eléctrico lidera el ranking desde $26 millones

Los diez modelos más accesibles para manejar sin embrague incluyen opciones nafteras, híbridas y eléctricas. Cuánto cuesta cada uno y qué marcas se ubican entre las más económicas del mercado argentino.

El auto con caja automática más barato de Argentina no es un modelo naftero tradicional: es un eléctrico de origen chino. Esa es una de las principales particularidades del ranking de octubre de 2026, que reúne a los diez vehículos más económicos para quienes buscan manejar sin utilizar un pedal de embrague.

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La clasificación muestra cómo cambió la oferta de los 0 km en el país. Las automotrices tradicionales ahora compiten con nuevas marcas asiáticas y modelos electrificados , en un segmento donde el precio continúa siendo uno de los factores decisivos para los compradores.

El listado también refleja el impacto de las actualizaciones de octubre. Los diez vehículos registraron, en conjunto, un aumento promedio del 2,6% , influido en parte por la conversión a pesos de los modelos comercializados en dólares.

El contexto comercial sigue siendo desafiante. De acuerdo con ACARA , durante septiembre se patentaron 49.814 vehículos , con una caída interanual del 11,4% , aunque el resultado mejoró un 10,7% frente a agosto.

Entre enero y septiembre se acumularon 435.493 patentamientos , un 13% menos que en igual período de 2025.

Sin embargo, los electrificados avanzan en sentido contrario. En septiembre se registraron 8.322 híbridos y 865 eléctricos, con crecimientos interanuales del 161% y 434%, respectivamente.

El JMEV Easy 3 vuelve a quedarse con el primer puesto y amplía su ventaja frente a los competidores.

En este escenario, el ranking de los automáticos más baratos presenta una combinación de tecnologías que hace algunos años era difícil de encontrar en los primeros puestos.

Cuáles son los 10 autos automáticos más económicos de la Argentina

La clasificación considera únicamente la variante automática de entrada de gama de cada modelo. Para las unidades con precios expresados en dólares, la conversión se realizó a un tipo de cambio de $1.544.

JMEV Easy 3 — $26.093.600: eléctrico urbano de u$s16.900. Hyundai HB20 Hatchback — $32.500.000: versión Comfort Plus AT 1.6. MG 3 — $33.813.600: variante naftera de u$s21.900. JAC S2 — $35.357.600: versión 1.5 CVT Luxury LV de u$s22.900. Toyota Yaris — $36.315.000: versión XS 1.5 CVT. Chevrolet Onix — $36.643.900: versión LTZ 1.0 AT. BYD Dolphin Mini — $37.040.560: versión eléctrica GL de u$s23.990. Citroën C3 — $37.440.000: versión VTi AT Feel Pack. Suzuki Swift Hybrid — $37.673.600: versión GLX AT de u$s24.400. Fiat Argo — $37.730.000: versión Drive 1.3L CVT.

El JMEV Easy 3 vuelve a quedarse con el primer puesto y amplía su ventaja frente a los competidores. Este pequeño hatchback 100% eléctrico ofrece 68 CV de potencia y una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros, con una propuesta orientada principalmente a los desplazamientos urbanos.

Su precio de poco más de $26 millones marca una diferencia considerable frente al resto del ranking.

En segundo lugar se ubica el Hyundai HB20, uno de los representantes de las motorizaciones convencionales. La versión Comfort Plus automática utiliza un motor 1.6 de 123 CV y una caja de seis velocidades, con un precio de $32,5 millones.

El tercer escalón corresponde al MG 3 naftero, que combina un motor 1.5 de 114 CV con transmisión CVT. Su valor de referencia es de $33,8 millones.

La cuarta posición pertenece al JAC S2, un SUV compacto con motor 1.5 de 105 CV y caja CVT, mientras que el Toyota Yaris XS completa el grupo de los cinco modelos más accesibles.

Más atrás aparecen propuestas de marcas con trayectoria en el país, como Chevrolet, Citroën y Fiat, junto con alternativas electrificadas de BYD y Suzuki.

Una de las particularidades del ranking es que dos vehículos completamente eléctricos figuran entre los diez más económicos para manejar sin embrague: el JMEV Easy 3 y el BYD Dolphin Mini. También aparece el Suzuki Swift Hybrid, que incorpora tecnología híbrida y ocupa el noveno lugar.

También aparece el Suzuki Swift Hybrid, que incorpora tecnología híbrida y ocupa el noveno lugar.

La clasificación deja otro dato importante: los diez modelos cuestan menos de $38 millones, aunque existe una diferencia superior a $11,6 millones entre el más barato y el más caro.

Para los compradores, esto significa que el acceso a una conducción automática ya no está limitado a un único tipo de vehículo. Actualmente es posible elegir entre hatchbacks, SUV compactos y opciones electrificadas con distintas prestaciones.

No obstante, los valores deben considerarse orientativos, especialmente en los modelos cotizados en dólares. La evolución del tipo de cambio y los costos adicionales de la operación pueden modificar el precio final.

La competencia entre marcas tradicionales y nuevos fabricantes asiáticos está cambiando el mapa de los autos automáticos accesibles en Argentina, con un eléctrico que, por ahora, se mantiene al frente de la clasificación.