Toyota cambia por completo el SW4 y crece la expectativa por su llegada a la Argentina

Las primeras unidades de prueba revelan una transformación que va más allá de la estética. El SUV de siete plazas prepara novedades en el interior, posibles mejoras mecánicas y una actualización vinculada con la próxima Hilux.

Toyota SW4 se prepara para una de las renovaciones más importantes de los últimos años. El SUV derivado de la Hilux volvió a aparecer durante una serie de pruebas en Tailandia y las imágenes de un prototipo camuflado anticipan una transformación que podría marcar una nueva etapa para el modelo.

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Aunque la automotriz japonesa todavía mantiene bajo reserva buena parte del proyecto, las unidades fotografiadas permiten identificar algunos de los cambios que se están desarrollando.

El diseño exterior será uno de los grandes protagonistas. El futuro SW4 abandonaría parte de las formas redondeadas de la generación actual para adoptar una imagen más cuadrada, robusta y cercana a la estética de los todoterreno de mayor tamaño.

El nuevo frente presentaría una parrilla más prominente, faros elevados y superficies de aspecto más rectilíneo , una combinación que reforzaría su personalidad dentro del segmento.

Las imágenes, difundidas por la cuenta Kurdistan Automotive Blog , también muestran modificaciones en la parte posterior. Allí aparecen indicios de nuevas ópticas verticales y un portón rediseñado, aunque el camuflaje todavía impide conocer el resultado definitivo.

A diferencia de otros SUV que priorizan exclusivamente el uso urbano, la Toyota SW4 conservaría su construcción sobre chasis, una solución que comparte con la Hilux y que constituye uno de sus principales atributos para enfrentar caminos exigentes.

La renovación también mantendría su configuración de siete plazas, una característica que le permite combinar un uso familiar con capacidades todoterreno.

Qué cambiará en el interior y qué motor podría incorporar

La transformación también alcanzaría al habitáculo. Toyota trabaja en una actualización tecnológica que podría modificar considerablemente la experiencia a bordo, con una presentación más moderna y nuevas funciones de conectividad.

El tablero adoptaría una disposición más horizontal, con instrumental digital y una pantalla multimedia central de hasta 12,3 pulgadas, de acuerdo con las configuraciones que finalmente se desarrollen.

A esto se sumarían mejoras en las asistencias electrónicas a la conducción y en los sistemas de seguridad, aunque todavía no se conocen los detalles del equipamiento destinado al mercado argentino.

En materia mecánica, la marca podría apostar por una fórmula conocida. El motor turbodiésel de 2,8 litros aparece como el principal candidato para continuar impulsando al SW4, manteniendo una propuesta orientada al torque, la capacidad de respuesta y el desempeño fuera del asfalto.

La transformación también alcanzaría al habitáculo. Toyota trabaja en una actualización tecnológica que podría modificar considerablemente la experiencia a bordo, con una presentación más moderna y nuevas funciones de conectividad.

Actualmente, esta motorización entrega 204 CV y 500 Nm, asociada a una transmisión automática de seis velocidades en las versiones correspondientes.

Sin embargo, una de las mayores expectativas gira alrededor de la posible incorporación de un sistema híbrido suave de 48 voltios.

Esta tecnología permitiría introducir un componente de electrificación en la gama sin reemplazar por completo el motor diésel. Por el momento, se trata de una posibilidad y no de una especificación confirmada para el modelo argentino.

La conexión con la nueva Hilux será determinante. Ambos vehículos comparten una base técnica y la estrategia de Toyota contempla que la actualización de la pick-up llegue antes que la del SUV.

De acuerdo con las previsiones actuales, la nueva SW4 podría desembarcar en Argentina durante 2027, inicialmente con una versión SRX. Más adelante podrían incorporarse alternativas de mayor equipamiento y una configuración GR-S.

Otro interrogante está relacionado con su fabricación. La SW4 actual se produce en la planta argentina de Zárate, junto con la Hilux, pero Toyota todavía no anunció oficialmente cuándo comenzaría la producción de su renovación ni qué características tendrá la versión nacional.

Mientras tanto, los ensayos continúan en Tailandia, donde el modelo se comercializa bajo la denominación Fortuner y donde se desarrolla parte de la familia de vehículos medianos de la marca.

Las próximas etapas del proyecto permitirán conocer con mayor precisión el diseño definitivo, la oferta mecánica y el calendario de lanzamiento.

La apuesta de Toyota será conservar la robustez y las capacidades que distinguen a la SW4, pero con una imagen y una dotación tecnológica capaces de responder a las nuevas exigencias del mercado.