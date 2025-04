Renteciones: malestar en el campo con Javier Milei por la presión para que liquiden

El Presidente no solo se refirió al levantamiento del cepo, sino que también adelantó que las retenciones a las exportaciones, que fueron reducidas de manera temporal en enero de este año, volverán a aumentar en junio. “A las exportaciones tradicionales les hemos bajado transitoriamente las retenciones, pero dijimos que eran medidas transitorias. Así que en junio, las retenciones vuelven a subir. Avisa al campo que si tienen que liquidar, liquiden ahora, porque en junio les vuelven las retenciones”, expresó Milei.

Reacciones del campo ante el levantamiento del cepo

El levantamiento del cepo fue celebrado por muchas entidades agropecuarias, ya que brinda mayor previsibilidad en las operaciones cambiarias. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la baja temporal de los derechos de exportación ya que los niveles observados en el primer trimestre del año y durante lo que va de abril, se mantuvieron en línea con lo que se comercializó en años anteriores.

Muchos productores decidieron esperar antes de liquidar divisas, debido a las expectativas de una devaluación futura que podría generar una apreciación de los ingresos por la venta de productos

A partir de ahora con la actual cotización existe una mejora respecto de lo que hasta el viernes era la cotización del dólar blend (80/20) que ya no existe. Con este dato, sumado al acuerdo con el FMI y ante la certeza de que el tipo de cambio se moverá entre bandas bajo las leyes del mercado, se diluyen las posibilidades de que exista algún salto cambiario que no pueda ser controlado por el Gobierno, por lo tanto ya no habría motivos de origen político / económico para frenar las ventas por parte de los productores, mas allá de lo que ocurre con el mercado local e internacional en cuanto al precio de los granos, que es un tema muy tenido en cuenta por los agricultores.

En este contexto, las advertencias de Milei de que las retenciones se restablecerán en junio podrían impulsar a los productores a comercializar y por consiguiente a los exportadores a liquidar divisas.

Pablo Ginestet, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) aseguró a Ámbito que “los dichos del presidente nos hacen acordar a otras épocas de la política que pensábamos que habían quedado atrás” y califico de “amenaza” la frase de Milei. Según el ruralista, en el agro se esperaba que la baja temporal podía ser permanente, motivo por el cual a partir del primero de julio se volverá al reclamo por una “reducción gradual y constante de los derechos de exportación”.

Para Ginestet, “la política económica que está llevando adelante el presidente va a garantizar que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios. El campo argentino no es competitivo y necesita una baja de impuestos. Sería lamentable que ya cumplido un tercio del mandato, el 30 de junio tenga que volver a subir impuestos por más que lo haya anunciado como una baja transitoria. Lo que le va a hacer al sector agropecuario es subirle los impuestos y es una mala política, una mala señal para aquellos productores que están pensando ahora en este momento en sembrar trigo”.

Vale la pena recordar que el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, ya había anticipado que un aumento en las retenciones podría afectar la competitividad del sector agropecuario, especialmente en un contexto económico tan complejo. A pesar de este desafío, el gobierno de Milei mantiene su postura de que el regreso de las retenciones es necesario para financiar las políticas de estabilización macroeconómica.

Por su parte, Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) aseguró a Ámbito que “el productor de escala mediana o el de pequeña escala está en plena cosecha y va a liquidar el grano que necesite para poder hacer frente a todos los costos que tiene la cosecha, eso es inminente, siempre es así”.

La dirigente rural advirtió que “no es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal, lo va a hacer (comercializar) en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos de la cosecha. De todas maneras, seguiremos insistiendo -y así se lo hemos hecho saber no sólo al ministro de Economía sino también al secretario de Agricultura en todas las oportunidades que hemos tenido- en la necesidad de seguir en el camino de la eliminación de la presión fiscal que al productor tanto lo afecta, pero fundamentalmente en el tema de retenciones pediremos que la baja transitoria dispuesta hasta el 30 de junio que se convierta en definitiva. Seguiremos insistiendo con eso y además les hemos hecho saber también la necesidad y la urgencia de que la baja de retenciones para el trigo se convierta en definitiva al primero de junio que es cuando va a arrancar la campaña de siembra”.

Por último, la titular de la entidad federada destacó que “el productor lo que más necesita para seguir produciendo es previsibilidad y todo esto le daría justamente la previsión necesaria de saber las condiciones con las que va a sembrar”.

Al día de hoy, los productores se encuentran en un momento de incertidumbre, con la necesidad de tomar decisiones rápidas sobre la liquidación de divisas y la comercialización de la cosecha gruesa, pero al mismo tiempo piensan en cómo iniciar un nuevo ciclo agrícola que se presenta auspicioso gracias a las condiciones climáticas favorables.

Todos confían en que la reciente medida de flexibilización cambiaria es un paso hacia la estabilidad, pero las expectativas de una mayor carga impositiva podrían generar nuevos desafíos para el campo, que deberá adaptarse a los cambios en el marco económico y fiscal que el gobierno de Milei impulse, cuando se reinstauren las retenciones a los valores anteriores a la baja temporal.