Hacia el bimonetarismo: ¿qué medidas podría anunciar Luis Caputo para acelerar el uso de dólares en la economía?

El ministro dijo que habrá medidas “sorprendentes” para monetizar la economía en moneda extranjera. El primer intento con los comercios, tarjetas y billeteras no tuvo éxito.

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistirá en tratar que la gente empiece a manejarse más con dólares en su economía doméstica, a pesar de que los primeros intentos en ese sentido no resultaron fructíferos. Los comercios no salieron a ofrecer sus productos a valor dólar y los consumidores no fueron con esos billetes a comprar productos.