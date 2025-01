El triángulo amoroso en el fútbol europeo con una modelo fitness que terminó en escándalo

La modelo dejó de seguir a Mudryk en la plataforma, mientras que McKennie borró la última foto que publicó, alimentando los rumores.

Para colmo, Mudryk atraviesa el peor momento de su carrera: dio positivo en un control antidopaje realizado en octubre del 2024 y podría recibir una sanción de hasta cuatro años.

En tanto, la modelo rusa aprovechó la ocasión para desmentir en sus historias de Instagram todo tipo de relación con algún futbolista. "No envenené a nadie. No estoy saliendo con nadie. Y no he confirmado ninguna relación con nadie".