Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 19 de marzo

Luis Caputo insistió en que no habrá devaluación tras el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles sobre la negociación por un nuevo acuerdo con el FMI y aseguró que no habrá devaluación tras los desembolsos. "Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, afirmó.