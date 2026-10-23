Lionel Messi fue ovacionado en España al recibir el Premio Princesa de Asturias

El astro argentino fue condecorado en España por la Fundación Princesa de Asturias. El evento se realiza en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo.

Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito deportivo internacional. La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo , España , donde el futbolista argentino participó de una serie de actividades oficiales junto con otros galardonados.

El excapitán de la Selección argentina estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo , durante una jornada que incluyó encuentros institucionales, actividades con estudiantes y muestras de afecto por parte del público que se acercó a recibirlo.

Antes de la ceremonia, Messi fue recibido por la princesa Leonor en el Hotel de la Reconquista , donde se desarrolló la tradicional audiencia con los ganadores de las distintas categorías.

Durante el encuentro, la heredera de la Corona española le entregó al futbolista la insignia de la Fundación Princesa de Asturias , que acredita formalmente a quienes reciben el reconocimiento. Posteriormente, el argentino participó de la fotografía oficial junto con los otros siete galardonados de esta edición.

La distinción reconoció la extensa trayectoria profesional de Messi , su continuidad en la élite del fútbol internacional y los logros deportivos que consiguió a lo largo de su carrera.

A través de sus redes sociales, la Fundación Princesa de Asturias resaltó la dimensión de su palmarés y la influencia que mantuvo en el deporte durante diferentes etapas.

"Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con 49 títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo", expresó la institución.

Con 49 títulos oficiales, el futbolista argentino consolidó una carrera marcada por sus conquistas tanto a nivel de clubes como con la Selección argentina, con la que alcanzó uno de sus mayores logros al ganar el Mundial de Qatar 2022.

El reconocimiento en Oviedo también representó una nueva distinción internacional para el rosarino, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con España durante sus años como futbolista del Barcelona.

De esta manera, Messi sumó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 a su extensa lista de reconocimientos individuales, en una ceremonia que volvió a destacar su figura como uno de los principales representantes del deporte argentino en el mundo.

Messi fue condecorado en España.

Messi recibió la medalla de Asturias de la mano de la Princesa en la previa de los premios

La actividad oficial comenzó durante la mañana en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo, donde la princesa Leonor encabezó la audiencia formal con los galardonados de la edición número 46.

En ese marco, el rosarino recibió de manos de la heredera de la Corona la insignia que lo acredita como el premiado en el rubro deportivo, una distinción que también incluye una escultura del artista Joan Miró, un diploma y 50.000 euros.