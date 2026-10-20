NBA: Stephen Curry lidera el ranking salarial con u$s62,6 millones y la barrera del Top 50 ya supera los u$s35 millones

A los 38 años, la estrella de Golden State Warriors volverá a encabezar la lista de los jugadores mejor pagados de la liga por décima temporada consecutiva. Nikola Jokic lo sigue con u$s59 millones, mientras que Philadelphia 76ers suma tres representantes entre los 50 primeros. El salario mínimo para entrar en la clasificación alcanzó un nuevo récord.

La NBA profundiza su negocio de los contratos millonarios. En la temporada 2026/27, Stephen Curry volverá a ser el jugador mejor pagado de la competencia, con un salario base de u$s62.587.158, en una clasificación que confirma hasta qué punto creció el poder económico de la liga estadounidense. E l base de Golden State Warriors, de 38 años, se mantiene en la cima por décima temporada consecutiva y encabeza una lista en la que 50 jugadores cobrarán más de u$s35 millones por campaña.

El segundo lugar corresponde a Nikola Jokic, de Denver Nuggets, con u$s59.033.114, mientras que Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis y Jayson Tatum comparten el tercer escalón, con u$s58.456.566 cada uno. En total, ocho jugadores superarán los u$s55 millones anuales, una muestra de la dimensión que alcanzaron los contratos de las principales figuras del campeonato.

El fenómeno tiene un trasfondo económico: la expansión de los ingresos por derechos audiovisuales, el alcance internacional de la competición y el incremento del límite salarial ampliaron la capacidad de las franquicias para remunerar a sus estrellas. Lo que hace una década era una cifra excepcional hoy forma parte de la estructura habitual de los equipos que compiten por los principales nombres del mercado.

El liderazgo de Curry es también una muestra de la evolución de los contratos en la liga. En 2017, el jugador firmó una extensión de cinco años por u$s201 millones, un acuerdo supermáximo que marcó un punto de inflexión en su carrera financiera. Desde entonces, sus ingresos anuales aumentaron hasta superar los u$s62,5 millones.

La distancia respecto del segundo puesto es de aproximadamente u$s3,55 millones. Frente a Tyrese Maxey, de Philadelphia 76ers, quien cobrará u$s40.770.520, la brecha asciende a casi u$s21,82 millones en una sola temporada.

Entre ambos extremos aparecen otras figuras con salarios de elite. Joel Embiid percibirá u$s57.985.752; Jaylen Brown, u$s57.736.350; Devin Booker y Karl-Anthony Towns, u$s57.078.728 cada uno; y Jimmy Butler, u$s56.832.773.

La clasificación refleja, además, que tener un contrato máximo no significa cobrar exactamente lo mismo que otros jugadores que también alcanzaron esa categoría. La antigüedad en la NBA, el momento de la firma, las condiciones contractuales y los aumentos previstos determinan diferencias que pueden representar varios millones de dólares por temporada.

Philadelphia suma tres estrellas y LeBron queda fuera

Philadelphia 76ers aparece entre las franquicias con mayor presencia en el ranking, con tres jugadores dentro de los 50 primeros: Embiid, Brown y Maxey. Sus salarios combinados alcanzan los u$s156.492.622 anuales, una cifra que dimensiona el peso de las principales figuras dentro de la estructura económica de un equipo.

La situación de LeBron James es diferente. Después de percibir más de u$s52,6 millones con Los Angeles Lakers en 2025/26, el veterano habría aceptado un contrato de salario mínimo con Philadelphia, por alrededor de u$s3,88 millones para la próxima temporada. Esa reducción lo deja fuera de los 50 primeros, pese a que continúa siendo uno de los nombres de mayor impacto comercial y mediático del deporte mundial.

James Harden también quedó fuera de la clasificación tras aceptar una rebaja salarial para continuar su carrera en Cleveland Cavaliers, de acuerdo con la información aportada.

Los casos muestran que el salario de una temporada no necesariamente refleja el valor comercial de un jugador. La capacidad de atraer audiencias, vender camisetas, generar acuerdos publicitarios y fortalecer la marca de una franquicia puede superar ampliamente lo que indican los ingresos salariales de un año.

Spotrac

Más de u$s35 millones para entrar en el Top 50

Otro dato que expone la inflación salarial de la NBA es el umbral de ingreso al ranking. En la temporada 2026/27, el puesto 50 corresponde a Alperen Sengun, de Houston Rockets, con u$s35.642.202. Por primera vez, la barrera de entrada supera los u$s35 millones.

Jrue Holiday queda en el puesto 51, con un salario de aproximadamente u$s34,8 millones, mientras que Jordan Poole aparece más abajo, con u$s34.044.642, sin contar eventuales incentivos. La diferencia entre ingresar o quedar fuera de la lista ya representa una distancia económica considerable, aunque ambos salarios se mantienen en niveles extraordinarios frente a los estándares de otras competiciones deportivas.

El ranking incluye representantes de 25 franquicias. En cambio, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies y Milwaukee Bucks no tienen jugadores entre los 50 primeros.

La lista contempla salarios base para la temporada 2026/27, no el valor total de los contratos ni los incentivos potenciales.

El negocio también alcanza a los entrenadores

La escalada de los salarios no se limita a los jugadores. Los entrenadores de la NBA también negocian contratos multimillonarios, con Steve Kerr, de Golden State Warriors, al frente de la clasificación, con ingresos anuales estimados en u$s17,5 millones.

Detrás aparecen Erik Spoelstra y Tyronn Lue, ambos con u$s15 millones por temporada. Doc Rivers, Ime Udoka, Joe Mazzulla y Rick Carlisle se ubican en torno a los u$s11 millones anuales, mientras que Mike Brown percibe unos u$s10 millones. Completan el grupo JJ Redick, con u$s9 millones, y Nick Nurse, con u$s8,5 millones.

La escala de estas remuneraciones confirma que el negocio de la NBA se apoya en una estructura cada vez más costosa, en la que las franquicias destinan recursos crecientes tanto a sus principales figuras como a los responsables de conducir los proyectos deportivos.

Con Curry por encima de los u$s62 millones y medio y un salario de más de u$s35 millones como requisito para entrar en el Top 50, la temporada 2026/27 vuelve a mostrar el tamaño de la economía de la NBA.