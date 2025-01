Tras un año sin jugar, Mauro Zárate le puso fin a una carrera que alternó promesas con polémicas

Su último equipo fue Danubio de Uruguay en 2023, y desde entonces se mantuvo alejado de la actividad profesional, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado al fútbol desde otro rol: "Me despido como jugador, pero jamás me despediré del fútbol".

Zárate, miembro de una familia profundamente relacionada con el deporte, debutó en Vélez en 2004, donde compartió equipo con su hermano Rolando. Desde joven se destacó por su habilidad, lo que lo llevó a formar parte de las selecciones juveniles de Argentina.

En 2007, se consagró campeón mundial Sub 20 bajo la dirección técnica de Hugo Tocalli. Ese mismo año, Vélez lo transfirió a Al-Sadd de Qatar por 16 millones de dólares, marcando el inicio de una etapa internacional que incluyó pasos por ligas de Inglaterra, Italia y Emiratos Árabes Unidos.

"EL CAMINO MÁS LINDO DE MI ViDA LLEGA A SU FIN !! Que difícil me resulta escribir estas líneas , con el corazón en la mano y teniendo los recuerdos tan vivos. Se termina una etapa , en mi caso finaliza la etapa más hermosa de mi vida ,porqué desde q nací , viví y respiré fútbol Deporte que me enseñó disciplina dedicación y sacrificio , deporte que desde que tengo uso de razón vivo con tanto amor y pasión Todo lo que aprendí en la vida siempre fue con una pelota al lado mío Es imposible no emocionarme al recordar cada paso de mi carrera, me voy a llevar siempre en mi corazón cada club y cada ciudad en la que me tocó pasar Gracias a mis viejos que todo lo que soy , es gracias a ellos, A cada cuerpo técnico, compañeros , muchos ya amigos ,dirigencia y todos con los que me tocó jugar y compartir este deporte que es el más hermoso del mundo. Hoy me despido de esta profesión tan hermosa para empezar otra nueva . Me despido como jugador pero jamás me despediré del fútbol . Te voy a extrañar mucho amiga Gracias a todos…"