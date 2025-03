Dólar: no es incertidumbre, la devaluación avanza

Así es. Muchas veces, en el campo de la economía existen certezas de hechos que de manera necesaria ocurrirán por ley económica, del mismo modo que por ley física cayó la manzana de Newton. No obstante, lo difícil suele ser establecer con precisión cuándo tendrán lugar estos hechos. En el caso argentino no hay incertidumbre ni dudas: en abril de 2025 habrá una devaluación del peso. Incluso puede establecerse que la magnitud del incremento del tipo de cambio será en números redondos de entre el 10 y el 20 por ciento. Solo resta saber qué sistema cambiario el FMI les impondrá a Milei y Caputo, y en qué medida se trasladará a precios esta primera posta del ajuste cambiario, cuya segunda etapa será luego de las elecciones nacionales de 2025.

BCRA: la estrategia de derroche

El BCRA derrocha reservas para que haya más dólares enfrentándose con pesos y, de este modo, pisar el tipo de cambio. Y mientras el equipo económico observa la cuenta regresiva con el reloj de reservas, cada día que pasa tiene menos dólares y, por lo tanto, peores condiciones para incidir sobre un acuerdo aún no acordado con el FMI, aunque su aval legal establecido por DNU y no por ley, ya no fue rechazado en el Congreso Nacional.