Blanqueo: advierten que los bancos retienen de forma indebida el impuesto especial de las CERA

Rosenfeld explicó que “la DNI lo que dijo es que si una retira por ejemplo u$s100.000, le tienen que retener u$s5000 de ese dinero que está afuera, no de la cuenta especial”.

Otro ejemplo que fue consultado a la DNI es sobre un retiro de u$s200.000, donde el organismo señala que en realidad el titular se tiene que llevar u$s190.000. El banco le tiene que retener u$s10.000 en ese momento. Pero hay casos en el que los bancos practicado la retención sobre el importe del retiro. En el caso anterior, sobre u$s190.000, lo que da un pago de u$s9.500.

En todo caso, las entidades financieras están reteniendo mal los impuestos a las personas que blanquearon. Roselfeld señala que “la Resolución General 5528 dispone que hay que auto retenerse en 5 días hábiles en caso de que no se haya efectuado la retención”. “No dice nada si el banco la hace mal, ante la duda me auto retendría la diferencia, pero no se si no es solo responsabilidad del banco”, explicó.

Según señalan los profesionales contables, los mayores problemas se están viendo en dos de los principales bancos privados de la Argentina, que tienen mayor cantidad de sucursales en el territorio nacional.