Cifra récord: el costo de los intereses de la deuda de EEUU superó el u$s1 billón + Agregar ámbito en









El rápido aumento de los costos de financiamiento genera preocupaciones en el mercado ante la posibilidad de que el endeudamiento norteamericano se acelere como una bola de nieve.

La deuda de EEUU dispara sus intereses a cifra récord: superó el billón de dólares. CNN

A pesar de que la volatilidad en los bonos del Tesoro de EEUU se tranquilizó en las últimas jornadas, aún hay factores que preocupan a los inversores. Una de ellos es el creciente costo de los intereses de la deuda norteamericana, que ya superó el u$s1 billón durante el último ejercicio de 2026.

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Según datos del Departamento del Tesoro publicados el viernes, durante 2026 — los años fiscales en EEUU terminan en septiembre — los costes netos por intereses ascendieron a u$s1,05 billones, un aumento de más del 8% en comparación a los u$s970.000 millones del ejercicio fiscal 2025 y una duplicación respecto a los niveles de 2022.

Como consecuencia, los gastos por intereses de la deuda norteamericana son la tercera partida que más gastos genera en la administración de Donald Trump, solo superada por la Seguridad Social y Medicare. Según estimaciones del "think tank" Fundación Peter G. Peterson, esos costes equivalen al 3,3% del PBI de EEUU, récord histórico.

El techo anterior había sido alcanzado en 1991. El año previo, el presidente de aquel entonces, George H. W. Bush, debió aplicar una suba de los impuestos para hacer frente a los costos de deuda — incumpliendo su promesa de campaña — algo que continuaría su sucesor en la Casa Blanca, Bill Clinton, en 1993.

¿Puede EEUU afrontar el pago de intereses récord de su deuda? Reuters La volatilidad en los bonos mete presión Ese aumento en los costos de intereses refleja, por un lado, que hay una deuda mucho mayor sobre la que pagar intereses y, por otro, que las tasas de interés son más elevadas.

Por ejemplo, la tasa promedio que el Gobierno pagó por los títulos del Tesoro negociables fue del 3,52% a finales de septiembre, más del doble del 1,47% registrado cinco años antes. Lo más preocupante para la administración de Trump es que los rendimientos actuales son aún más elevados, situándose en torno al 5%. La suba de las tasas llevó al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, a adoptar medidas extraordinarias para contener esta tendencia, como la duplicación de los planes de recompra de bonos del Tesoro.