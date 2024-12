El Congreso rechaza el plan respaldado por Donald Trump y EEUU queda cerca del "shutdown"

La Cámara de Representantes estadounidense no consiguió los dos tercios de los votos necesarios para aprobar un proyecto de ley con el que se buscaba impedir un cierre gubernamental por medio de una prórroga de los presupuestos hasta marzo.

Un shutdown es el término en inglés para referirse a un cierre del gobierno federal en los Estados Unidos. Ocurre cuando el Congreso no logra aprobar un presupuesto o una resolución de financiamiento a tiempo para mantener en funcionamiento las agencias y servicios federales. Esto puede suceder debido a desacuerdos políticos sobre cómo gastar el dinero público o sobre prioridades presupuestarias.

Esto tiene un impacto en actividades esenciales como no esenciales. Por ejemplo, muchos empleados federales son enviados a sus casas sin sueldo ("furlough") y no pueden trabajar hasta que se resuelva el financiamiento. Las agencias gubernamentales consideradas "no esenciales", son los museos, parques nacionales o servicios administrativos.