Trumpismo: los libros que hay que leer para entender lo que viene en EEUU

Por ende, con el fin de intentar desentrañar o solo entender qué será el Trumpismo que viene, y más allá del texto clásico “The Art of the Deal” (El arte de negociar) y los miles de artículos, ensayos y escritos dedicados a Trump, un grupo de académicos europeos del Groupe d’études géopolitiques se zambulló en las fuentes intelectuales que rodean al fenómeno trumpista, seleccionando una docena de libros para tener como referencia. Veamos en esta primera parte “No Trade Is Free” de Robert Lighthizer, “Hillbilly Elegy” de J. D. Vance; “The War on Warriors” de Pete Hegseth; y “Dawn’s Early Light” de Kevin Roberts.