Guerra comercial: China anuncia aumento de aranceles a EEUU al 125% en respuesta a Donald Trump

La reacción del gobierno chino llega apenas 48 horas después de haber incrementado del 34% al 84% los aranceles a productos estadounidenses, en represalia por el aumento previo al 50% impuesto por la administración Trump a bienes de origen chino. La respuesta de Washington no se hizo esperar: los aranceles se elevaron aún más, hasta alcanzar un 125%, lo que, sumado a otras medidas previas, lleva la carga impositiva total sobre las importaciones chinas a un 145%, en lo que constituye uno de los episodios más agresivos en la historia reciente del comercio internacional.

La justificación de China

A pesar del tono desafiante, Pekín dejó entrever que la guerra arancelaria ha erosionado en gran medida el mercado de productos estadounidenses en China. Según el comunicado, los gravámenes ya han hecho que esos bienes pierdan toda competitividad, lo que vuelve "irrelevante" cualquier intento adicional por parte de EEUU de seguir subiendo los aranceles. "Será una burla en la historia de la economía mundial", subrayó el gobierno chino, dejando en claro que el margen de maniobra económica de Washington frente a Pekín se ha reducido significativamente.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, reforzó esa posición en conferencia de prensa: "China no desea una guerra comercial, pero no la teme", afirmó, exigiendo a Estados Unidos que "deje de ejercer presiones" si realmente tiene intención de resolver el conflicto a través del diálogo. Lin enfatizó que las contramedidas adoptadas por Pekín "no solo protegen nuestros intereses legítimos, sino que también salvaguardan el orden internacional y los derechos de todos los países que se ven afectados por el unilateralismo estadounidense".

En paralelo, China presentó una demanda formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un nuevo intento por escalar la disputa al plano multilateral. Según la prensa estatal, la iniciativa busca denunciar el carácter ilegal y discriminatorio de los nuevos aranceles estadounidenses, y apunta a sumar apoyos entre otros miembros de la OMC, especialmente aquellos que también han sido blanco de medidas comerciales unilaterales por parte de Estados Unidos.

Desde Pekín insisten en que cualquier futura negociación deberá llevarse a cabo bajo principios de "igualdad y respeto mutuo", y advierten que no permitirán condiciones asimétricas ni imposiciones externas. En este contexto, la disputa comercial se ha transformado en un símbolo de la lucha por el poder global, con implicancias que van más allá de los flujos comerciales y que amenazan con reconfigurar las reglas del comercio mundial.