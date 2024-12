La venta ilegal callejera en CABA subió en noviembre con respecto al mes previo.

El rubro más comercializado fue Indumentaria y calzado, que abarcó el 75,1%, seguido por Alimentos y bebidas con el 15,9% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la Av. Avellaneda, entre las avenidas y calles y la estación Once de septiembre, entre las estaciones y plazas.

Por otro lado, se registró una caída de 0,4% en los casos de piratería respecto a octubre de 2024, al detectarse un total de 443 casos. La Av. Avellaneda encabezó las falsificaciones del rubro Indumentaria y calzado y Estación Retiro la de Óptica, fotografía, relojería y joyería.

En el informe de la CAC se relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Octubre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 29 de noviembre de 2024 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas.