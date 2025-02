La maniobra de Hayden Davis antes del anuncio de Javier Milei en redes sociales: qué es el sniping

De acuerdo a los datos, $LIBRA fue creada a las 18.38 del 14 de febrero, y recién a las 18.51 se generó el pool de liquidez para que los usuarios pudieran comprarla y venderla. Según el analista Fernando Molina, esta situación es particular porque en ese momento solo se había agregado al pool de liquidez $LIBRA y no USDC, lo que significaba que el token no tenía un valor asignado todavía.