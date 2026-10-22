Las facturas y tickets bonaerenses deberán informar la Línea 148 para consultas de consumidores + Agregar ámbito en









El gobierno de Axel Kicillof estableció que el número gratuito que tendrán que consignar los comprobantes de consumidores finales es el de la línea de atención ciudadana de la Provincia. Reemplaza al 0800 de Orientación al Consumidor, que ya no funciona. Los comercios tendrán 30 días para adecuarse.

Los comercios de la provincia de Buenos Aires deberán incluir en sus facturas y tickets la línea 148, el canal oficial de atención para consultas y reclamos de los consumidores.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense estableció que la Línea 148 será el número telefónico gratuito que deberá figurar en las facturas y tickets emitidos a consumidores finales en la provincia de Buenos Aires, para brindar información y asesoramiento a consumidores y usuarios.

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La medida se oficializó este jueves a través de la Resolución 386/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia con la firma del ministro Augusto Costa. Según el texto, será de aplicación obligatoria a partir de los 30 días corridos desde su publicación.

La resolución reglamenta la Ley 13.987, que obliga a incluir en forma legible y destacada en las facturas y tickets el número de teléfono gratuito del Departamento de Orientación al Consumidor, o del organismo que lo reemplace, con la leyenda “Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires”. El incumplimiento se sanciona según el régimen de la Ley 13.133 de defensa del consumidor.

En los fundamentos, la cartera productiva explica que en su momento la ley tomó como referencia la línea 0800-222-9042, que habilitó el entonces Departamento de Orientación al Consumidor y que “no se encuentra operativa actualmente”. Por eso, señala, era “pertinente y necesario precisar los canales actuales de comunicación” gratuitos de asistencia para los consumidores bonaerenses.

La Línea 148 es el canal de comunicación directa y gratuita que la Provincia implementó en el marco del Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública, creado por la Ley 14.828, para asesorar, asistir, orientar e informar a la ciudadanía en distintos temas, incluida la defensa de consumidores y usuarios.

La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios firmó un acta con la Dirección Provincial de Gobierno en Línea, que depende del Ministerio de Gobierno. Por ese acuerdo, el Centro de Atención Integral Telefónica (CAIT) recibe a través de la Línea 148 las consultas, reclamos y pedidos de información dirigidos al área de defensa del consumidor, y los deriva cuando corresponde. La resolución dispone además que se comunique la medida a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y se notifique a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).